Biden zal Saoedische kroonprins sparen, maar mediawaakhond dient klacht in

De klacht, die is ingediend bij de federale rechtbank in Karlsruhe, gaat over de ‘wijdverbreide en systematische’ vervolging van Saoedische journalisten, en de moord op Jamal Khashoggi, in 2018 in het Saoedische consulaat in Turkije.

RWB heeft de klacht in Duitsland ingediend omdat de wet rechtbanken hier bevoegdheid geeft om te oordelen over internationale misdaden die in het buitenland zijn gepleegd, zelfs als er geen Duitse connectie is.

De organisatie hoopt dat de Duitse aanklager de klacht oppakt, wat zou kunnen leiden tot een formeel onderzoek naar de vraag of Saoedische functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd door zich te richten op journalisten.

‘De waarheid is nu bekend, maar dat is niet genoeg’, zegt de verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz. ‘De moordenaar mag hier niet mee wegkomen, anders gebeurt het een volgende keer weer.’

De aanklacht komt enkele dagen nadat de regering van Joe Biden een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst vrijgaf, dat door president Trump onder de pet was gehouden. Hierin staat dat Mohammed bin Salman (MBS) de moord op Khashoggi heeft goedgekeurd. De journalist was naar het Saoedische consulaat in Turkije gelokt, werd daar opgewacht door een speciaal moordcommando, stierf een verstikkingsdood, en werd in stukken gesneden: allemaal in opdracht van de kroonprins.

Geen actie

Door deze conclusie alsnog bekend te maken, werd MBS wel te kijk gezet als moordenaar, maar de VS nemen geen actie tegen de kroonprins zelf. Er zijn tegoeden bevroren en contacten geblokkeerd, en in totaal 76 hooggeplaatste Saoediërs mogen niet meer naar de Verenigde Staten reizen, maar de naam van MBS komt op dat lijstje niet voor.

Sinds zijn vader, koning Salman, in 2015 de Saoedische troon besteeg, en MBS naar voren werd geschoven als zijn opvolger, heeft de kroonprins de macht naar zich toegetrokken. De 35-jarige prins heeft zichzelf in eigen land (vooral bij jongeren) populair gemaakt door de economie te diversifiëren, de samenleving iets te moderniseren, en vrouwen een snippertje rechten te geven.

Die veranderingen worden ook in het buitenland toegejuicht, maar tegelijkertijd is MBS een oorlog in Jemen begonnen, worden activisten vastgezet, en zijn andere prinsen, waar het Westen al jaren zaken mee deed, aan de kant geschoven.

Zwakke boodschap

Toen Joe Biden campagne voerde, zei hij nog dat de moordenaars van Khashoggi ‘zouden boeten’, maar daar blijkt in de praktijk niet veel van terecht te komen, mopperen veel liberale commentatoren, activisten en politici. ‘Biden lijkt bereid de moordenaar te laten lopen’, schreef New York Times-columnist Nicholas Kristof. ‘De zwakke boodschap aan andere gewelddadige dictators die een dergelijke moord overwegen, is: doe het alsjeblieft niet, al zullen we nog steeds met je samenwerken als het moet.’

Maandag lichtte Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toe, dat er sprake was van een ‘herijking’ van de relatie met Saoedi-Arabië, maar dat de VS ‘geen breuk’ wil. MBS is de invloedrijkste man in het land, en zal, gezien zijn leeftijd, mogelijk nog decennia op de troon zitten. Uiteindelijk legt het streven van Biden om de mensenrechten weer centraal te stellen in het Amerikaanse buitenlandbeleid, het af tegen de strategische belangen van de Verenigde Staten.