Biden zal proberen Saoedi-Arabië te paaien – de mensenrechten komen op het tweede plan

De Amerikaanse president Joe Biden. Hij maakt een draai van 180 graden ten opzichte van Saoedi-Arabië.

In de noordelijke punt van de Rode Zee, een paar uur uit de Egyptische kust, liggen twee mini-eilanden. Er woont niemand, ze zijn samen nog geen kwart van Texel, en toch krijgen ze veel belangstelling. Zo veel dat de Amerikaanse president Joe Biden de eilanden vermoedelijk op zijn lijstje van gespreksonderwerpen heeft staan wanneer hij woensdag begint aan zijn eerste presidentiële bezoek aan het Midden-Oosten.

Over de eilanden straks meer. Het vierdaagse bezoek van Biden voert langs Israël, de Palestijnse gebieden en Saoedi-Arabië, en valt samen met een groeiende ‘normalisatie’ van de banden tussen Tel Aviv en de rest van het Midden-Oosten. Zes jaar geleden, toen Biden (destijds vicepresident) de regio voor het laatst bezocht, had Israël diplomatieke betrekkingen met twee Arabische landen: Egypte en Jordanië. Nu zijn dat er vijf. Saoedi-Arabië is op weg de zesde te worden, ook al weigeren de Saoediërs het woord ‘normalisatie’ in de mond te nemen.

De machtigste man in het koninkrijk, kroonprins Mohammed Bin Salman, noemde de Joodse staat recent een ‘potentiële bondgenoot’, en zei erbij dat beide landen ‘veel belangen’ delen, doelend op hun gemeenschappelijke vijand: Iran. Israël en de Saoediërs wisselen al enige tijd inlichtingen uit. Riyad heeft bovendien groen licht gegeven om commerciële vliegtuigen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten door zijn luchtruim te laten vliegen. Deze lente had een groep Israëlische zakenlieden de primeur met een bezoek aan het koninkrijk, afgelegd op een ‘speciaal visum.’

Stuk voor stuk zijn het wezenlijke stappen: groot genoeg voor een diplomatieke opening, klein genoeg voor de kroonprins om naar de buitenwereld vol te kunnen houden dat ‘echte’ normalisatie ver weg is. Het officiële standpunt luidt dat daarvoor eerst een einde moet komen aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. Afstand doen van die voorwaarde zou gelijk staan aan enorm prestigeverlies in de moslimwereld, met Teheran als lachende derde. Onder gewone Saoediërs zijn de meningen over de toenadering tot Israël zeer verdeeld.

Strategisch drielandenpunt

Terug naar de twee eilanden, Tiran en Sanafir. Ze liggen op een strategisch drielandenpunt tussen Egypte, Saoedi-Arabië en – even verderop – Israël. Op weg naar de Israëlische havenstad Eilat moet ieder schip erlangs. Op papier zijn de eilanden eigendom van Egypte, maar dat land heeft ze (in ruil voor geldsteun) zes jaar geleden beloofd aan Riyad. Vanwege de ligging eist Israël veiligheidsgaranties. Volgens Amerikaanse media is het Witte Huis al maanden in stilte bezig met bemiddelen. De bedoeling is dat er nog tijdens het presidentiële bezoek een akkoord komt, als opmaat naar hechtere samenwerking. Saoedi-Arabië zou dan de poortwachter worden voor één van Israëls belangrijkste waterwegen.

In een opiniestuk in de Washington Post schreef president Biden afgelopen weekend dat normalisatie tot meer stabiliteit in de regio moet leiden. De term ‘twee-statenoplossing’ (voor het Israëlisch-Palestijns conflict), decennialang een vast onderdeel van het Amerikaanse repertoire, kwam er niet in voor, een illustratie van de verschoven prioriteiten. De Palestijnen zullen zich – niet voor het eerst – in de kou gezet voelen: niet alleen door Biden, maar ook door hun Arabische buurlanden.

Bidens opiniestuk was een nieuw hoofdstuk in de uiterst moeizame 180 graden-draai die hij probeert te maken. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2019 noemde hij Saoedi-Arabië nog een ‘paria’, verwijzend naar de brute moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens een rapport van de CIA gebeurde dat op aanwijzingen van kroonprins Bin Salman. Saoedi-Arabië ging daar ‘de prijs voor betalen’, beloofde Biden.

Als president voegde hij aanvankelijk de daad bij het woord en trok hij de Amerikaanse steun in voor de Saoedische bommencampagne in Jemen. Hij liet Amerikaanse luchtverdedigingssystemen weghalen van Saoedische bodem, en schrapte de sjiitische Houthi-beweging (de Saoedische vijand in Jemen) van de lijst van terroristische organisaties. Ook het heropenen van de (voorlopig weinig succesvolle) onderhandelingen met Teheran over het Iraanse atoomprogramma was tegen het zere been van Bin Salman.

Mensenrechten op tweede plan

Nu haalt Biden schoorvoetend bakzeil, en zal hij toch de hand schudden van de kroonprins, een man die eerder dit jaar een recordaantal van 81 politieke gevangenen liet executeren. De belangrijkste motieven zijn praktisch: door de oorlog in Oekraïne wil niemand nog Russische olie inkopen en zijn de prijzen aan de pomp door het dak gaan. De VS willen dat Saoedi-Arabië en andere leden van olie-exportorganisatie OPEC meer olie gaan oppompen, zodat de mondiale olie- en gasprijs daalt. Of dat gaat gebeuren, is de vraag: Saoedi-Arabië zit al bijna op zijn maximumproductie van 11 miljoen vaten per dag.

De mensenrechten zijn op het tweede plan geschoven. ‘De Saoediërs zullen beleefd naar Biden luisteren als hij daarover begint’, aldus Abdulkhaleq Abdulla, een politiek analist uit de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Maar daarna zullen ze antwoorden dat er al veel vooruitgang geboekt is en dat hun land toleranter is dan menig westers land.’ Naar buiten toe doet het Witte Huis zijn best te benadrukken dat Biden niet alleen kroonprins Bin Salman zal ontmoeten, maar ook andere staatshoofden uit onder meer Irak, Egypte, Jordanië en een reeks Golflanden.

Bin Salman zal de top aangrijpen om zijn internationale imago op te poetsen, zoals hij eerder deed tijdens een bezoek aan de Turkse president Erdogan. In ruil voor het oppompen van meer olie zal hij de Amerikanen vragen om veiligheidsgaranties. Toen de Houthi’s eerder dit jaar met een drone-aanval een Saoedische olieopslagplaats bij Jeddah wisten te raken, kwam er tot frustratie van de Riyad alleen een veroordeling uit de VS en geen militaire toezeggingen. De verkoop van aanvalswapens (waaronder gevechtsvliegtuigen) is door Biden stilgelegd; als het aan Saoedi-Arabië ligt wordt die weer hervat.