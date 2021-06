Biden wint vertrouwen veel Europeanen terug, maar twijfels blijven over betrouwbaarheid VS

Biden en zijn vrouw komen woensdag aan in Cornwall, Engeland. De huidige Amerikaanse president geniet aanzienlijk meer vertrouwen in het buitenland dan zijn voorganger Trump. Beeld AFP

Dat concludeert het gezaghebbende, onafhankelijke Amerikaanse Pew Research Center op grond van een dit voorjaar gehouden peiling onder 16 duizend respondenten in zestien rijke landen in Europa en Azië. In de twaalf landen waarvan vergelijkend materiaal beschikbaar was, is het aantal mensen dat zegt ‘positief tegenover de VS te staan’ gestegen van 34 tot 62 procent. Die trend is ook waarneembaar in de grote Europese landen Duitsland en Frankrijk, en in iets mindere mate in Nederland (waar het percentage respondenten dat positief naar de VS kijkt steeg van 30 naar 57).

De waarderingscijfers voor de Amerikaanse president veren nog meer terug. Waar het vertrouwen van West-Europeanen dat Trump ‘de juiste besluiten zou nemen in de wereldpolitiek’ onder de 20 procent lag, ligt het nu in het geval van Biden in Duitsland en Frankrijk tussen de 70 en 80 procent. In Nederland klom dat vertrouwen zelfs van 18 naar 86 procent van de respondenten. In Duitsland, Frankrijk, Spanje en het VK waren de waarderingscijfers voor presidenten Bush jr (2001-2009) en Trump ongeveer even laag, terwijl het vertrouwen in Biden vergelijkbaar is met dat in Obama (2009-2017).

Waardering voor karakter Biden

Het vertrouwen in Biden heeft deels te maken met een positieve waardering van zijn karaktereigenschappen, en met besluiten als de terugkeer naar het klimaatakkoord van Parijs en zijn nadruk op een multilaterale benadering. Opvallend is ook de steun voor bepaalde specifieke voorstellen van Biden – zoals het organiseren van een topontmoeting van democratieën in de wereld. Daarvoor is gemiddeld 85 procent steun in de 16 gepeilde landen.

Pew merkt daarbij op dat – sinds het die vraag begon te stellen in 2002 – gemiddeld nog altijd meer dan de helft van de respondenten in de betrokken Europese en Aziatische landen vindt dat Amerika de belangen van hun land niet meeneemt in zijn buitenlands-politieke besluiten. De populariteit van de Navo heeft weinig te lijden gehad onder Trumps presidentschap (al overwoog hij de stekker eruit te trekken), maar slechts 11 procent van de respondenten in de 16 landen noemt de VS een ‘erg betrouwbare’ partner, terwijl 56 procent het houdt op een ‘enigszins betrouwbare’ partner.

Bondskanselier Angela Merkel blijft de leider met het hoogste internationale waarderingscijfer (77 procent), gevolgd door Biden (74) en Macron (63). De autocratische leiders Poetin (23) en Xi (20) genieten het vertrouwen van ruwweg eenvijfde van de respondenten.

De EU als baken van democratie

Een deze week gepubliceerde peiling van de gezaghebbende Europese denktank ECFR in twaalf Europese landen signaleert in Europa een ‘vertrouwenscrisis’ over de Europese Unie én, vooral in zuidelijke lidstaten, de nationale politiek. 53 procent van de Nederlanders geeft aan dat het vertrouwen in de EU al laag was, of is verminderd tijdens de coronapandemie. Vooral in Duitsland is de twijfel over de EU toegenomen. Opvallend zijn de hoge aantallen Spanjaarden (80 procent), Fransen (66 procent) en Polen (60 procent) die menen dat hun nationale politiek ‘kapot’ is. Het vertrouwen in de nationale politiek is groter in Nederland en de Scandinavische landen.

Ondanks de frustraties ziet een overgrote meerderheid van de ondervraagde Europeanen dat hun EU-lidmaatschap een ‘goede zaak’ is en dat er meer moet worden samengewerkt bij het aanpakken van mondiale problemen. De meeste Europese respondenten (33 procent) willen dat de EU een baken is van democratie en mensenrechten. Minder dan eenvijfde (18 procent) wil een EU die als mondiale grootmacht zijn burgers militair kan beschermen. Slechts 12 procent wil af van de EU.