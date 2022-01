Biden wil in zijn tweede jaar meer naar buiten, de kiezers in de ogen kijken

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens de persconferentie in het Witte Huis. Beeld AFP

Heel even klonk de Amerikaanse president als een reclameman op tv. ‘Ga naar covidtests.gov,’ zei Joe Biden, ‘om je gratis thuistest te ontvangen’. Deze donderdag staat hij een jaar aan het roer in de Verenigde Staten. In een persconferentie van bijna twee uur, uitzonderlijk lang voor zijn doen, vertelde hij Amerikanen wat goed is gegaan, wat minder goed ging, en wat hij voortaan anders wil doen. Een toespraak in de categorie: Joe Biden, hoe vindt u zelf dat het gaat?

Natuurlijk begon hij zijn verhaal met de pandemie. De Verenigde Staten hebben al 855 duizend inwoners verloren aan het virus. Hoewel er genoeg vaccins zijn, willen niet genoeg Amerikanen zich laten vaccineren. Al maanden heerst er frustratie over de geringe testcapaciteit. Vandaar zijn reclame voor de website: sinds deze week kunnen gezinnen per huishouden vier gratis thuistesten bestellen.

‘De klus is nog niet geklaard’, zei Biden woensdag. Per dag sterven nog altijd tussen de duizend en tweeduizend Amerikanen als gevolg van het virus.

De tweede grote uitdaging voor Biden het komende jaar: de prijsstijgingen. Amerikanen voelen de hoge inflatie van 7 procent in hun portemonnee. Zelfverzekerd deelt de president zijn plan: de toeleveringsketen herstellen, oneerlijke concurrentie harder aanpakken én zijn ambitieuze Build Back Better-plannen in ‘grote delen’ aan de Senaat voorleggen. Opknippen dus, omdat het pakket als geheel is afgewezen, zelfs door zijn eigen partijgenoten. Als delen van die wet zijn aangenomen zullen families duizenden dollars per jaar extra te besteden hebben, zei Biden. Dan kunnen ze die ‘wereldwijde’ prijsstijgingen ook beter ondervangen.

Kieswetten

Soms is Biden charmant, maakt hij grapjes. Soms slaat hij zijn ogen neer, ogenschijnlijk in het besef dat hij niet alles goed heeft aangepakt. Bijvoorbeeld als het op de nieuwe kieswetten aankomt die de Democraten door de Senaat willen krijgen. Sinds een paar weken spreekt hij zich publiekelijk uit voor twee kieswetten die de stemmogelijkheden voor Amerikanen moeten uitbreiden. In veel Republikeinse staten zijn het afgelopen jaar juist wetten aangenomen die de stemprocedures moeilijker maken voor kiezers.

‘Waarom kwam uw inzet niet zes maanden eerder?’ vraagt een journalist.

Zijn timing, antwoordde Biden, hangt af van de gebeurtenissen van de wereld. Dan steekt hij zijn hand in eigen boezem: ‘Ik ben niet genoeg buiten geweest, in de gemeenschap, ik was teveel hier.’ Hier in het Witte Huis, bedoelde hij. Daardoor heeft hij kiezers ‘niet genoeg in de ogen aangekeken’. Dit jaar wil hij meer het land in, contact maken. Aan kiezers uitleggen waarom zijn plannen belangrijk zijn voor hun leven.

Het wordt spannend als hij een vraag krijgt over zijn vice-premier Kamala Harris. Wordt zij in 2024 weer zijn running mate? ‘Ja!’, antwoordde hij zonder aarzelen. Wat dus ook weer bevestigt dat hijzelf ook een tweede termijn doorwil. Op zich is dat geen nieuws, dit heeft hij eerder ook laten vallen. Sommigen twijfelen of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Met zijn 79 jaar is hij al de oudste Amerikaanse president ooit. Het is nog maar de vraag of zijn gezondheid, tegen die tijd, een nieuwe termijn toelaat.

Inval Oekraïne

Vlak na Bidens toespraak klonk er vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan kritiek. Als Biden woensdagmiddag wordt gevraagd naar de gespannen situatie in Oekraïne, zegt hij dat een aanval van de Russen mogelijk is. ‘Ik denk dat hij het land zal binnenvallen’, zei Biden over zijn Russische collega Vladimir Poetin. ‘Hij moet iets doen’.

De zware economische sancties die daar tegenover staan, zullen een ramp betekenen voor Rusland, zei hij. Maar de gevolgen hangen af van ‘hoe groot de inval’ in Oekraïne zal zijn.

Vooral op dat laatste werd in Oekraïne vol ongeloof gereageerd. ’Dit geeft Poetin groen licht om naar eigen goeddunken Oekraïne binnen te vallen’, reageerde een Oekraïense functionaris tegen CNN. Kiev zou verbijsterd zijn over de suggestie die Biden maakt: dat een ‘kleine’ inval mogelijk tot minder ernstige sancties zal leiden.

Kort na de persconferentie zette Bidens woordvoerder, Jen Psaki, de opmerking van de president recht. ‘Iedere Russische militaire stap in Oekraïne’, zei ze, ‘zou een harde reactie uitlokken’.