Biden wil Amerikaanse superrijken fiscale vuur aan de schenen leggen

Biden wil het Congres volgens The New York Times om 66 miljard euro vragen om de de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, meer middelen te geven om de rijkste Amerikanen en de grootste bedrijven beter in de gaten te kunnen houden. Het uitbreiden van de capaciteit van de IRS moet zo’n 580 miljard euro extra opleveren voor de schatkist.

Op die manier hoopt Biden eindelijk iets te doen aan de enorme bedragen die de IRS jaarlijks misloopt als gevolg van trucs waarmee grootverdieners belastingen ontwijken of ontduiken. IRS-baas Chuck Rettig schatte dat bedrag onlangs op een biljoen dollar (827 miljard euro) per jaar. In de afgelopen jaren is de IRS steeds krapper bij kas komen te zitten, ook al doordat het budget geen gelijke tred hield met de inflatie.

De Amerikaanse grootverdieners krijgen als het aan Biden ligt ook nog eens twee belastingverhogingen voor hun kiezen. Het toptarief voor mensen die meer dan 330 duizend euro per jaar verdienen gaat omhoog van 37 naar 39,6 procent. Het nieuwe tarief gaat voor ongeveer 1 procent van de Amerikaanse belastingbetalers gelden.

Daarnaast gaat ook vermogenswinstbelasting voor mensen die meer dan een miljoen dollar verdienen drastisch omhoog. Biden wil daarover ook 39,6 procent heffen. Daarmee zijn de VS terug bij het toptarief dat in 1929 gold. Geschat wordt dat slechts zo’n 500 duizend Amerikanen dit zullen voelen.

Volgens Biden zijn de maatregelen nodig om de ongelijkheid tegen te gaan; rijken hebben veel meer kans om via listige constructies aan belastingen te ontkomen. De president wil met de plannen zijn American Families Plan financieren, een omvangrijk pakket voor de ‘gewone’ Amerikanen dat hij woensdag aan het Congres voorlegt. In het plan zit onder meer gratis peuteropvang, kinderbijslag, betaald zorgverlof en afschaffing van schoolgeld.

Bij elkaar gaat het naar schatting anderhalf biljoen euro kosten. Dat komt boven op het reusachtige infrastructuur- en banenproject dat Biden eerder al voorstelde.

Het is overigens nog zeer de vraag of het Congres akkoord zal gaan met de voorgestelde belastingenverhogingen. Vooral de drastische verhoging van de vermogensbelasting stuit op veel weerstand. Critici waarschuwen dat die maatregel een nieuwe klap zal kunnen betekenen voor de herstellende Amerikaanse economie.