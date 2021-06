Biden werkt aan nieuwe sancties tegen Rusland vanwege Navalny

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin tijdens de top in Genève, vorige week. Beeld AP

Volgens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan gaat het om strafmaatregelen voor de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

De aankondiging van nieuwe sancties komt als een verassing na de top van Biden en Poetin in Genève, waar de twee afspraken dat zij weer ambassadeurs zullen uitwisselen. Die zaten niet op hun post sinds Moskou zijn ambassadeur uit de VS terugriep omdat Biden Poetin een 'moordenaar’ had genoemd. Poetin en Biden kwamen in Genève ook overeen weer besprekingen te beginnen over de kernwapens.

Kritiek

Na de top kreeg Biden uit Republikeinse hoek kritiek dat hij te mild voor Poetin was geweest. Maar volgens Sullivan is Biden nooit van plan geweest ‘alles voor lief te nemen’ wat hij van Poetin te horen kreeg. ‘We gaan ons niet inhouden als het gaat om Navalny en de kwalijke activiteiten van Rusland', zei Sullivan zondag tegenover CNN.

Navalny overleefde vorig jaar ternauwernood een poging hem om het leven te brengen met het zenuwgas novitsjok, een aanslag waar de Russische geheime dienst FSB waarschijnlijk achter zat.

Vanuit het Congres kreeg Biden het verwijt dat hij te laat was met de sancties tegen Rusland, temeer daar Poetin geen enkel ‘berouw’ had getoond over de aanlag op Navalny. Maar Sullivan wees erop dat de VS al samen met de Europese Unie een pakket sancties heeft afgekondigd, onder meer tegen FSB-chef Aleksandr Bortnikov. Een tweede ronde sancties volgt zodra de regering-Biden er zeker van is dat ze de juiste doelen treffen, verzekerde Sullivan.

Strafkamp

Biden zelf zei na afloop van de top dat hij Poetin had gewaarschuwd dat de VS keiharde maatregelen tegen Rusland zullen treffen als Navalny iets overkomt in het strafkamp waarheen hij (na terugkeer uit een Berlijns ziekenhuis) werd gestuurd. Navalny moet daar een voorwaardelijke straf van 2,5 jaar uitzitten.

Sullivan verdedigde Biden ook tegen de kritiek dat hij het mes zou hebben gezet in de militaire hulp aan Oekraïne, waar pro-Russische separatisten in het oosten van het land met hulp van Moskou de macht hebben gegrepen. Volgens Sullivan hebben de VS Oekraïne al 230 miljoen euro aan militaire hulp gegeven.

Daarnaast had Biden het land nog eens 84 miljoen euro beloofd als reactie op het samentrekken van een enorme Russische troepenmacht langs de grens. Maar die hulp is volgens Sullivan niet meer nodig nu Rusland zijn troepen heeft teruggetrokken uit het grensgebied.