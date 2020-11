Biden vult corona-taskforce met door Trump ontslagen deskundigen

Joe Biden houdt een mondkapje vast tijdens de presentatie van zijn plannen om het coronavirus in te dammen. Beeld REUTERS

Door de coronapandemie gaat Amerika ‘een heel donkere winter tegemoet’. Dit zei de gekozen president Joe Biden bij de presentatie van zijn plannen om het virus te bestrijden. Hij wil onder meer de testcapaciteit sterk uitbreiden en een corps van 100 duizend gezondheidswerkers formeren.

De aankondiging van een vaccin noemde hij goed nieuws, maar hij waarschuwde dat het nog geruime tijd zal duren voordat het algemeen beschikbaar is. In die tijd zouden 200 duizend mensen het leven kunnen verliezen. Daarom riep Biden iedereen op een mondkapje te dragen. ‘We kunnen tienduizend levens redden als iedereen de komende maanden een mondkapje dragen. Geen Democratische of Republikeinse levens, maar Amerikaanse levens. Een mondkapje is geen politiek statement’, aldus Biden.

Joe Biden werd tot president gekozen op een moment dat het coronavirus in de Verenigde Staten weer opleefde. Zondag passeerden de VS de 10 miljoen gevallen. Per dag worden 100 duizend nieuwe besmettingen gemeld en op veel dagen vallen duizend doden. Daarom maakt Biden van de pandemie zijn eerste prioriteit.

Coronateam

Maandag maakte hij de samenstelling bekend van zijn coronateam van 13 artsen, wetenschappers en gezondheidsexperts die hem zullen adviseren. Daarmee markeert Biden een breuk met het beleid van zijn voorganger Trump. Hij wil zich laten informeren door ‘de wetenschap en experts’. Trump ruziede openlijk met experts als Anthony Fauci en suggereerde dat een injectie met bleekmiddel een probate remedie tegen het virus zou kunnen zijn.

Opvallend lid van de corona-taskforce is klokkenluider Rick Bright. Als hoofd van een federaal agentschap voor medisch onderzoek werd hij ontslagen omdat hij Congresleden had verteld dat de regering zijn waarschuwing voor een tekort aan mondkapjes en andere medische benodigdheden in de wind sloeg. Tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden zei hij: ‘Levens zijn in gevaar gebracht en ik geloof dat levens verloren zijn gegaan.’ Onder Trump kostte het zijn baan, onder Biden keert hij terug als adviseur.

Een van de drie co-voorzitters van het coronateam is Vivek Murthy. Hij was surgeon general, de hoogste autoriteit op het gebied van volksgezondheid, onder president Obama. Destijds werd zijn benoeming opgehouden door de Senaat omdat hij wapengeweld als een bedreiging voor de volksgezondheid beschouwde. Toen Donald Trump werd gekozen, moest hij opstappen, voor het einde van zijn termijn.

Impasse

Biden en zijn coronateam zullen het niet eenvoudig krijgen. Tot januari is Donald Trump aan de macht. Hij luisterde niet naar zijn eigen wetenschappelijk adviseurs en zal nog minder geneigd zijn om naar die van Biden te luisteren. Bovendien heeft hij zijn nederlaag niet erkend en treft hij geen voorbereidingen voor een soepele overdracht van de macht. Hierdoor dreigt een impasse te ontstaan in de winter waarin het virus zich naar verwachting sneller zal verspreiden.

Biden beoogt een uitbreiding van de testcapaciteit en een verhoging van de productie van medische benodigdheden die geld zal kosten. Hierin kan hij gedwarsboomd worden door een Senaat die waarschijnlijk in handen van de Republikeinen blijft.

Maar zijn moeilijkste taak ligt misschien wel op het gebied van de communicatie, zei Kavita Pavel van de denktank Brookings Institute in de Washington Post: ‘Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat de helft van het land niet gelooft dat we ons in een crisis bevinden.’

