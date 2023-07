Biden vraagt Netanyahu omstreden juridische hervorming uit te stellen

Toenmalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens een ontmoeting in de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem in 2010. Beeld Getty Images

Duizenden Israëlische reservisten, onder wie gevechtspiloten en leden van de inlichtingen-, cyber- en speciale operatie-eenheden van het Israëlische leger, hebben de voorbije dagen laten weten dat ze hun plichten neerleggen als de wet in de Knesset wordt aangenomen. Zij worden gesteund door meer dan honderd voormalige chefs van de Israëlische veiligheidsdiensten.

Washington vreest dat de vijanden van bondgenoot Israël, onder wie Iran of de militante groep Hezbollah, de verdeeldheid in Israël zouden kunnen aangrijpen en tot provocaties overgaan die in instabiliteit zouden kunnen uitmonden. De crisis in de Israëlische strijdmacht zou bovendien negatieve gevolgen met zich kunnen meebrengen voor de Amerikaanse troepen waarmee Israël samenwerkt.

‘Het lijkt erop dat het huidige voorstel voor juridische hervorming meer verdeeldheid zaait, niet minder’, zegt Biden in de verklaring. ‘Gezien de reeks bedreigingen en uitdagingen waarmee Israël op dit moment wordt geconfronteerd, heeft het geen zin dat Israëlische leiders overhaast te werk gaan - de nadruk moet liggen op het samenbrengen van mensen en het vinden van consensus’, voegt hij eraan toe.

Afgelopen weekend zijn in Israëlische steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem opnieuw honderdduizenden tegenstanders van de hervorming op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten. De 73-jarige Netanyahu heeft zaterdagnacht een pacemaker gekregen en zou maandag het ziekenhuis weer verlaten, op tijd voor de cruciale stemming.

Maandenlange protesten

Sinds de regering van Netanyahu het voorstel voor de hervorming van het rechtssysteem in januari presenteerde, wordt vrijwel wekelijks op grote schaal gedemonstreerd tegen de plannen. Het gaat onder meer om een voorstel dat rechters van het Hooggerechtshof de mogelijkheid ontneemt om te oordelen over de ‘redelijkheid’ van een regeringsbeslissing. Ook krijgt het parlement meer macht.

Als de regeringsplannen doorgaan, mag het Hooggerechtshof beslissingen van de regering, ministers en gekozen functionarissen niet meer nietig verklaren door ze als ‘onredelijk’ te bestempelen. Critici vrezen dat het wetsvoorstel kan leiden tot corruptie en de willekeurige invulling van hoge functies. Zo zou de overheid voortaan rechters kunnen benoemen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog.

door de regering van premier Benjamin Netanyahu, die de nacht zaterdag doorbracht in het ziekenhuis nadat hij eerder op de dag was opgenomen met vermoedelijk uitdrogingsverschijnselen. Het regeringsvoorstel leidde tot een van de grootste protestbewegingen ooit in het land, met vrijwel wekelijks massale straatprotesten.