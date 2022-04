Biden vraagt Congres 31 miljard extra voor de oorlog in Oekraïne

Amerikaanse houwitsers staan woensdag gereed in Californië, klaar om te worden verscheept naar het oosten van Europa waar ze zullen worden gebruikt om de verdedingsmogelijkheden van Oekraïne uit te breiden. Beeld AFP

Het bedrag van 31 miljard voor Oekraïne is een aanzienlijke verhoging vergeleken bij de 13 miljard die het Congres half maart al beschikbaar had gesteld. Dat Biden nu opnieuw aanklopt, heeft te maken met de enorme kosten en met de snelheid waarmee steeds meer hulp steeds sneller naar Oekraïne gaat, erkende de president in een toespraak in het Witte Huis. ‘Eigenlijk komt het erop neer dat het geld op is. We zitten zonder geld.’

Alles gaat zo razendsnel, zegt Biden: ‘De helft van de wapens die we twee weken geleden hebben toegezegd zijn al in Oekraïne aangekomen.’ De andere helft zal snel volgen, en nu moeten de gaten die in het Amerikaanse wapenarsenaal zijn ontstaan worden opgevuld. En daarmee zal het niet afgelopen zijn, zegt hij, maar de oorlog is het waard. Dit is een oorlog tegen Russische agressie, die een halt moet worden toegeroepen.

Hoe lang de oorlog duurt weet hij niet, maar hij belooft dat de Verenigde Staten doorgaan met hulp zolang de wreedheden in Oekraïne doorgaan. Biden: ‘Deze oorlog is niet goedkoop, maar als we zouden buigen voor agressie, als we dat zouden toestaan, zou dat uiteindelijk veel duurder zijn.’ Hij heeft geen boodschap aan Poetin, die klaagt dat inmiddels de hele westerse wereld in Oekraïne met Rusland in oorlog is. ‘Laat ik duidelijk zijn: Rusland is hier de agressor. Wij vallen Rusland niet aan, wij helpen Oekraïne alleen zich te verdedigen.’

Voorbereid op kernwapens

Dat Poetin zelfs dreigt met kernwapens (‘bliksemsnelle tegenstoten’) vindt Biden ronduit onverantwoord. ‘Niemand hoort loze opmerkingen te maken over het gebruik van kernwapens’, zei hij. Om er even later aan toe te voegen: ‘We zijn op alles voorbereid.’

Boven op de 31 miljard wil Biden van het Congres meer bevoegdheden om de oligarchen harder te treffen, de ‘kleptocraten in de omgeving van Poetin’. Hij wil hun bezittingen niet alleen bevriezen, maar ze in beslag nemen en verkopen en de opbrengst gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. De Amerikaanse grondwet staat vooralsnog alleen ‘bevriezen’ toe, dus Biden heeft daarvoor de steun van het Congres nodig.

Behalve voor wapens zijn er miljarden bestemd om de economie te steunen, in Oekraïne en daarbuiten. Oekraïne is een belangrijke voedselproducent en daardoor zijn de gevolgen van de oorlog voelbaar in de hele wereld. Oekraïne is de zesde tarweproducent van de wereld en een grote leverancier van zonnebloemolie. De Oekraïense economie is door de oorlog al bijna gehalveerd.

Het covid-pakket van 21 miljard moet volgens Biden garanderen dat Amerika ‘voorop blijft lopen’ in de bestrijding van het virus. Critici wijzen erop dat de twee pakketten niet toevallig tegelijk aan het Congres worden voorgelegd. Daar bestaat brede steun voor hulp aan Oekraïne, zowel bij Democraten als bij Republikeinen. De bestrijding van covid kan op veel minder steun rekenen. Door de pakketten tegelijk in te dienen hoopt de president ook de covid-miljarden erdoor te kunnen drukken.