Biden voert druk op richting Israël: ‘Vandaag nog de-escalatie’, Netanyahu stelt vastberaden door te gaan

De internationale druk op Biden om een actievere rol in het conflict te spelen nam de afgelopen dagen toe. Beeld AP

Volgens het Witte Huis zou Biden woensdag in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben gezegd dat hij nog voor de dag eindigt verwacht dat ‘het pad richting een staakt-het-vuren wordt ingeslagen’.

Het was woensdag de vierde keer dat Biden en Netanyahu elkaar spraken sinds begin vorige week het conflict tussen Israël en Palestina oplaaide. De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël en hielden tot voor kort vooral het standpunt aan dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. De laatste dagen nam de internationale druk op Biden toe om een actievere rol te spelen in een beëindiging van het conflict.

Beeld de Volkskrant

Internationaal proberen meer landen het conflict te sussen, waaronder Frankrijk, Egypte en Jordanië. Ismail Haniyeh, een van de hoogste leiders van Hamas, zei deze week dat zijn groep al met vertegenwoordigers van zowel de Verenigde Naties, Rusland, Egypte als Qatar sprak over een mogelijk staakt-het-vuren, maar dat hij geen oplossing accepteert ‘die niet opweegt tegen de opofferingen die het Palestijnse volk bracht’.

Ook de Israëlische premier Netanyahu lijkt vooralsnog weinig te voelen voor een staakt-het-vuren. Niet lang nadat Biden woensdag bekendmaakte met hem te hebben gebeld, zei Netanyahu dat hij ‘vastberaden [is] door te gaan met deze operatie, tot ons doel is bereikt’. Eerder op de dag zei hij dat de aanvallen dienen als een ‘krachtige afschrikking’ om toekomstige conflicten met Hamas te voorkomen.

Luchtaanvallen

Volgens de krant Jerusalem Post heeft Israël de afgelopen anderhalve week twee keer geprobeerd om de belangrijke Hamas-commandant Mohammed Deif te doden. Hij kwam in beide gevallen op het laatste moment weg. De Israëlische autoriteiten lijken dat volgens de krant aan te voeren als reden om door te gaan met de luchtaanvallen.

Het geweld tussen Israël en Hamas heeft inmiddels het leven gekost aan meer dan 200 Palestijnen, waaronder tientallen kinderen. De slachtoffers vielen vooral in de Gazastrook, met twee miljoen inwoners een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Ook hebben bijna zestigduizend Palestijnen hun huizen inmiddels moeten ontvluchten en liggen grote delen van de infrastructuur in Gaza aan puin, waaronder het enige laboratorium in de Gazastrook waar Covid-19 tests kunnen worden verwerkt. In Israël vielen twaalf doden door het oplaaiende geweld en moeten inwoners bovendien geregeld schuilen voor nieuwe raketbeschietingen.

Zo werden er volgens persbureau AFP, dat sprak met een bron binnen het Israëlische leger, naast de vele raketten vanuit de Gazastrook ook vier raketten vanuit Zuid-Libanon richting de Israëlische kuststad Haifa afgeschoten. Dat zou de derde keer zijn dat er raketten vanuit Libanon op Israël worden afgevuurd sinds het begin van het geweld. Ook vanuit Syrië zouden de afgelopen dagen raketten richting Israël zijn gelanceerd.