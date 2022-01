Biden verdedigt in felle toespraak nieuwe kieswetten VS: ‘Ik ben het zat om erover te zwijgen’

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AP

Biden roept daarom op om procedures te veranderen in de Senaat en het Congres. Daarin stuit zijn Democratische Partij op felle tegenstand van de Republikeinen. Terwijl de Democraten willen dat meer mensen kunnen stemmen, zijn de Republikeinen tegen. Ze voeren als argument onbewezen theorieën over stembusfraude aan. Die zijn de afgelopen jaren steeds verder aangewakkerd door de verkiezingsnederlaag van Donald Trump.

De door Biden bepleite hervormingen zouden ‘het onderdrukken’ van stemgerechtigden moeten voorkomen. Biden verwijt sommige Amerikaanse staten dat die het stemmen moeilijker willen maken voor bepaalde bevolkingsgroepen. Dat doen ze bijvoorbeeld door stembureau’s in arme wijken te sluiten en openingsuren van stembureau’s te verkorten, zodat mensen minder tijd hebben om hun stem uit te brengen.

De hervormingen, verpakt in verschillende wetsvoorstellen, moeten ook verhinderen dat uitslagen zo fel worden betwist als bij de verkiezing van Biden tot president in 2020. ‘Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen tegen vijanden van binnen- en buitenaf’, zei Biden. Problematiek rondom stemmen is volgens de president de grootste test voor de Amerikaanse democratie sinds de Burgeroorlog. ‘Ik ben het zat erover te zwijgen.’

Twee wetten

Biden wil twee wetten goedgekeurd krijgen die volgens hem het stemrecht in het land beter zullen beschermen: de Freedom to Vote-wet, die ‘onpartijdige kiesmannen (...) beschermt tegen intimidatie en inmenging’. De tweede wet is de John Lewis Voting Rights Advancement-wet, genoemd naar de vorig jaar overleden burgerrechtenactivist en politicus John Lewis. Ook die wet moet kiezers beter beschermen en nationale standaarden vastleggen om de ‘onderdrukking’ van het stemrecht te bestrijden.

Tevens sprak Biden zich in zijn speech uit tegen gerrymandering’, waarbij een partij die aan de macht de grenzen van de kiesdistricten mag hertekenen. Die hertekening gebeurt vaak op een manier die ertoe leidt dat een minderheid onmogelijk kan winnen in die districten, ook als deze qua kiezersaantallen in de meerderheid is.

Republikeinse muur van onwil en vertraging

De Democratische Senaatsleider Chuck Schumer liet dinsdag weten dat de Senaat woensdag al kan stemmen over de hervorming van de regel die Biden bepleitte. De verwachting is echter dat de Democraten zullen oplopen tegen een Republikeinse muur van onwil en vertraging. Onder de bestaande regels is het moeilijk voor de Democraten wetten door de Senaat goedgekeurd te krijgen, waar ze er slechts een zeer krappe meerderheid hebben.

Pijnpunt is de zogeheten filibuster, de traditie in de Senaat dat elke senator bezwaar kan maken tegen een voorstel. Een enkele senator kan zo debatten uitstellen en vertragen en zelfs de stemming over een wet blokkeren. Onder de huidige regels kan een filibuster alleen worden opgeheven als minstens 60 senatoren daarvoor stemmen.

Een eerder wetsvoorstel van de Democraten met betrekking tot het kiesstelsel, de For the People-wet, sneuvelde vorig jaar juni in de Senaat. Vijftig Republikeinse senatoren stemden toen tegen.

Die laatste regel willen de Democraten nu opheffen of in ieder geval opschorten, aldus Biden. Hij keerde zich hiermee tegen de filibuster, omdat hij wil voorkomen dat een minderheid van de senatoren het goedkeuren van de stemwetten blokkeert.