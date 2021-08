Biden: vanaf september derde prik voor Amerikanen, vaccinatieplicht voor verpleeghuispersoneel

Joe Biden tijdens zijn televisietoespraak. Beeld EPA

‘Er zijn wereldleiders die zeggen: waarom krijgen Amerikanen een derde vaccinatie terwijl anderen nog niet eens een eerste hebben gehad. Ik ben het daar niet mee eens. We kunnen voor Amerika zorgen en tegelijkertijd de wereld helpen’, zei Biden. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten uiteindelijk 600 miljoen vaccins beschikbaar willen stellen voor armere landen. ‘De VS zullen het arsenaal van de vaccins zijn, zoals ze in de Tweede Wereldoorlog het arsenaal van de democratie waren.’

Ongevaccineerden

Volgens Biden woedt er nog steeds een pandemie onder mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Vrijwel alle coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden zijn niet gevaccineerd, aldus Biden. ‘Dat is een tragedie, want er gaan mensen onnodig dood’, zei de president.

Het personeel in verpleeghuizen wordt daarom verplicht zich te laten vaccineren, kondigde Biden aan. Deze maatregel is zowel bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen als om bewoners, medewerkers en bezoekers van verpleeghuizen beter te beschermen. Eerder werden medewerkers van de federale overheid verplicht zich te laten inenten of zeer regelmatig te laten testen.

Biden kondigde ook maatregelen aan tegen de gouverneurs van Florida en andere zuidelijke staten die verhinderen dat scholen hun leerlingen verplichten een mondkapje te dragen. ‘Deze mensen proberen van een gezondheidskwestie een politieke zaak te maken. Maar het gaat erom onze kinderen veilig en gezond te houden’, aldus Biden.