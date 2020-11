Biden: ‘Trump-kiezers, laten we elkaar een kans geven. We zijn geen vijanden’

Biden vooraf aan zijn overwinningsspeech. Beeld AFP

Terwijl de volgende president van de Verenigde Staten in Wilmington, Delaware, ten overstaan van zijn supporters de overwinning vierde, zat de huidige president in het Witte Huis in Washington DC zich te verbijten, ingegraven in zijn ongefundeerde gelijk dat niet Joe Biden, maar hij, Donald Trump, opnieuw zou zijn verkozen. Biden gebruikte de naam Trump slechts één keer in zijn speech en enkel om te verwijzen naar de kiezers van zijn tegenstander. ‘Ik zal net zo hard werken voor degenen die niet op mij hebben gestemd als voor hen die dat wel deden’, beloofde de 77-jarige Democraat.

Zoals hij al eerder deed in zijn bescheiden campagne, waarin hij vanwege de coronapandemie geen grote bijeenkomsten organiseerde, en hij ook de afgelopen dagen tijdens het tergend langzame tellen van de stemmen al enkele malen benadrukte, verkondigde de president-elect zaterdagavond (lokale tijd) een boodschap van eenheid. ‘Dit is een moment voor Amerika om te genezen’, zei hij. ‘Nu de campagne voorbij is, richten we ons op redelijkheid, eerlijkheid, wetenschap, hoop, op de strijd tegen het coronavirus, op betere gezondheidszorg, op het uitroeien van racisme, op de strijd voor onze planeet en tegen klimaatverandering.’

Samenwerken is een keuze

De 74 miljoen kiezers die hem het presidentschap bezorgden, hebben hem het mandaat gegeven om te zoeken naar samenwerking, stelde hij. ‘Folks, ik ben een trotse Democraat, maar ik zal regeren als een Amerikaanse president. Ik zweer een president te zullen zijn die niet verdeelt, maar verenigt.’ Samenwerken is een keuze, zei Biden, als je kan besluiten om niet samen te werken, kan je ook besluiten om dat wel te doen. ‘De kiezers willen dat we samenwerken. Ik roep het Congres, Republikeinen en Democraten, op om die keuze met mij te maken.’

V.l.n.r.: Doug Emhoff, Kamala Harris, Joe en Jill Biden na de toespraak van Biden in Wilmington, Delaware. Beeld EPA

Hij vatte zijn visie samen als de ‘strijd voor de ziel van Amerika’, een oneliner die de rode draad vormde van zijn campagne. Zonder de nog zittende president te noemen plaatste Biden zijn campagne als het goede van Amerika tegenover het kwaad van zijn Republikeinse tegenstander in het Witte Huis. ‘We hebben de kans om wanhoop te verslaan. Het is tijd dat onze betere engelen overwinnen.’ Want, zo zei hij, geheel in lijn met het beeld dat hij van zichzelf uitdraagt: ‘We’re good people. We zijn goede mensen.’

‘Het was hoog tijd’

Vooraf aan de toespraak van Biden sprak zijn running mate Kamala Harris, de eerste Amerikaanse vrouw en eerste zwarte Amerikaan die is gekozen tot vicepresident. Harris, dochter van een Indiase moeder en een Jamaicaanse vader, duidde haar overwinning als historisch moment in de lange burgerrechtenstrijd van vrouwen en etnische minderheden in de Verenigde Staten. ‘Toen mijn moeder als 19-jarige uit India hier aankwam, geloofde ze in een Amerika waarin een moment als dit mogelijk is.’ Amerikaanse vrouwen van alle kleuren en komaf hebben ‘de weg geplaveid’ voor haar verkiezing, stelde ze. ‘En hoewel ik de eerste vrouw ben in deze functie, ik zal niet de laatste zijn.’

Kort daarop benadrukte de man die haar op het schild heeft gehesen eveneens het historische karakter van Harris’ verkiezing. ‘Een fantastische vicepresident. De eerste vrouw! De eerste zwarte vrouw! Het was hoog tijd’, zei Biden. De witte man van 77 jaar benoemde vervolgens expliciet de zwarte gemeenschap die veelal op hem heeft gestemd. ‘De Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap is opnieuw opgestaan. You always had my back, and I'll have yours. Jullie zijn altijd voor mij opgekomen, ik zal altijd voor jullie opkomen.’ En weten jullie nog, dat historische moment twaalf jaar geleden: ‘Toen Obama zei: yes we can.’

De man die vicepresident was onder de eerste zwarte president treedt straks aan als president met de eerste zwarte vicepresident. ‘Laat ons het land zijn dat we kunnen zijn', sloot hij af. ‘Een verenigd land, een genezen land.’

Pennsylvania

Amerikaanse media riepen de Democratische kandidaat zaterdagmiddag uit tot winnaar van de verkiezingen nadat zijn voorsprong op president Donald Trump in de swing state Pennsylvania dusdanig was gegroeid dat Trump hem niet meer kon inhalen. De 20 kiesmannen van Pennsylvania hielpen Biden over de grens van de benodigde 270. In meerdere staten worden nog stemmen geteld en in de staat Georgia zal een hertelling nodig zijn omdat het verschil tussen beide kandidaten minimaal is. De verwachting is dat Biden uiteindelijk iets meer of minder dan 300 kiesmannen zal binnenslepen en Trump de overige circa 240.

Biden wint niet alleen een ruime helft van de kiesmannen, maar ook de ‘popular vote’ met een ruime marge. De Democraat kreeg bijna 4,5 miljoen stemmen meer dan de Republikeinse president Trump. De zittende president heeft zijn verlies nog niet toegegeven en weigert voorlopig zijn presidentschap op te geven.

‘Ik heb gewonnen’, twitterde Trump zaterdag nogmaals in een tweet vol hoofdletters. Hij beweert sinds de verkiezingsavond - en waarschuwde ervoor tijdens de campagne - dat de Democraten met fraude de verkiezingen zouden ‘stelen’. Zijn team heeft meerdere rechtszaken aangespannen tegen swing states waar Biden hem in de afgelopen dagen nipt inhaalde.

Vooralsnog heeft de verliezende Trump er geen enkele blijk van gegeven dat hij bereid is te vertrekken. De vraag is wanneer en hoe de president de macht zal overdragen aan zijn opvolger. Hij heeft nog tot eind van het jaar om tot inkeer te komen, tot die tijd is hij president van de Verenigde Staten. Biden beloofde het land alvast dat hij maandag begint met het aanwijzen van ‘overgangsadviseurs’ om zijn strijdplan tegen het coronavirus handen en voeten te geven.

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) 8 november 2020