Biden: Trump blijft geweld aanwakkeren, hij moet iedere vorm van geweld juist veroordelen

Een konvooi van Trump-aanhangers reed zaterdag door Portland, wat leidde tot opstootjes tussen aanhangers van de president en linkse betogers. Beeld AP

‘Wat denkt president Trump dat er zal gebeuren als hij blijft aandringen op het aanwakkeren van haat en verdeeldheid in onze samenleving en de politiek van angst gebruikt om zijn aanhangers op te zwepen? Hij is roekeloos geweld aan het aanmoedigen’, zei de voormalige vicepresident.

Biden had Trump eerder beschuldigd van het aanwakkeren van spanningen in het land om kiezers te mobiliseren met zijn boodschap van ‘law and order’, oftewel een harde aanpak van criminaliteit. Vrijdag zei Trump dat de demonstranten anarchisten, opruiers, relschoppers en plunderaars waren.

Burgemeester Ted Wheeler van Portland, die tijdens wekenlange protesten voortdurend werd bekritiseerd door Trump, viel de president met harde woorden aan. ‘U heeft haat en verdeeldheid gecreëerd’, zei hij tijdens een persconferentie. ‘Wat Amerika nodig heeft, is dat u wordt tegengehouden.’

Trump reageerde een paar minuten later en beschreef Wheeler als ‘gek’ en ‘dwaas’ in een reeks tweets. ‘Alleen met kracht is het geweld te stoppen in de door Democraten geleide steden met hoge criminaliteitscijfers.’

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 augustus 2020

Gouverneur roept Trump op niet naar Kenosha te gaan De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers, heeft president Trump opgeroepen zijn bezoek aan de stad Kenosha te annuleren. ‘Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren’, schreef Evers in een brief die in de nacht van zondag op maandag is gepubliceerd. Hij vreest dat voor een bezoek van Trump ordetroepen moeten worden ingezet die eigenlijk nodig zouden zijn om de veiligheid van de bevolking te waarborgen. Een week geleden schoot een politieagent in Kenosha de 29-jarige zwarte Amerikaan Jacob Blake zeven keer in de rug. Na de schietpartij braken protesten uit, waaronder twee nachten op rij van geweld met brandende gebouwen en auto’s. Trump heeft de afgelopen dagen benadrukt dat de orde in de stad snel moet worden hersteld. Het Witte Huis maakte zaterdag bekend dat de president dinsdag naar Kenosha zou vliegen. Hij wil de veiligheidsautoriteiten ontmoeten en een idee krijgen van de schade na de gewelddadige protesten, aldus een woordvoerder.

Protesten tegen politiegeweld

Al maandenlang wordt in Portland elke dag geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Zaterdag reed een konvooi van Trump-aanhangers door de stad. Het kwam tot schermutselingen tussen aanhangers van de president en linkse betogers. In de nacht van zaterdag op zondag werd een man doodgeschoten in het stadscentrum.

Politiechef Chuck Lovell waarschuwde ervoor niet te snel conclusies te trekken over de feiten van de schietpartij. Eerder verschenen mediaberichten dat de man die werd doodgeschoten, afgaande op de kleding die hij droeg, mogelijk een aanhanger van Trump zou zijn. Trump heeft de Democraten er vervolgens opnieuw van beschuldigd niets te doen tegen geweld in de steden.

Biden: ‘Geweervuur ​​in de straten van een grote Amerikaanse stad is onaanvaardbaar. Ik veroordeel dit geweld ondubbelzinnig.’ Hij zegt elke vorm van geweld af te wijzen, of die nu van links of van rechts komt. ‘En ik dring er bij Donald Trump op aan hetzelfde te doen.’