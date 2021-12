Biden tekent strenge importwet die dwangarbeid in Xinjiang moet tegengaan

Een werkneemster in een textielfabriek in Xinjiang. Twintig procent van Amerikaanse kledingimporten is gemaakt met katoen uit Xinjiang. Beeld AP

Met de Wet tot Preventie van Oeigoerse Dwangarbeid wordt zo goed als alle import uit de Chinese provincie Xinjiang verboden. Amerikaanse bedrijven mogen namelijk alleen goederen uit Xinjiang importeren als ze kunnen aantonen dat geen dwangarbeid is gebruikt, en dat is heel moeilijk omdat onafhankelijke controle van de arbeidsomstandigheden in Xinjiang onmogelijk is. Vandaar dat de wet ervan uitgaat dat álle producten uit Xinjiang besmet zijn met dwangarbeid.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken uitte vrijdag in een verklaring zijn ‘sterke verontwaardiging’ over de wetgeving. ‘Claims over dwangarbeid en genocide in Xinjiang zijn niets dan kwaadaardige leugens die door anti-Chinese machten worden aangewakkerd’, aldus het ministerie. Dit is ‘politieke manipulatie en economische pesterij onder het mom van mensenrechten’.

China voert sinds 2016 een hard anti-terrorismebeleid in Xinjiang, waarbij volgens schattingen van de Verenigde Naties tot een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in heropvoedingskampen. Volgens China gaat het bij die ‘kampen’ om onschuldige trainings- en opleidingscentra, en waren eind 2019 de meeste Oeigoeren inmiddels ‘afgestudeerd’. Volgens critici worden Oeigoeren echter nog steeds aan het werk gezet op van de buitenwereld afgesloten industrieterreinen, of – vermoedelijk onder dwang – overgeplaatst naar fabrieksbanen in andere provincies.

Zonnepanelen

Daarom geldt het Amerikaanse importverbod zowel voor producten die regelrecht uit Xinjiang afkomstig zijn als voor goederen die elders worden gemaakt, met grondstoffen waaraan mogelijk dwangarbeid te pas is gekomen. Ook daarvan moeten Amerikaanse importeurs dwangarbeid aantoonbaar kunnen uitsluiten. De provincie Xinjiang is topproducent van grondstoffen zoals katoen, steenkool, suiker, tomaten en polysilicium, belangrijk voor de productie van zonnepanelen.

Amerikaanse bedrijven waarschuwden eerder voor ingrijpende verstoringen van hun productieketens als de wet van kracht wordt. Katoen uit Xinjiang bijvoorbeeld is alleen al goed voor twintig procent van de Amerikaanse kledingimporten. Bovendien vrezen bedrijven in de knel te komen met dit jaar ingevoerde Chinese anti-sanctiewetgeving, die bepaalt dat buitenlandse bedrijven die Amerikaanse en Europese sancties uitvoeren in China voor de rechter kunnen worden gesleept.

Over het Amerikaanse wetsvoorstel, dat ruim een jaar geleden het levenslicht zag, is maandenlang onderhandeld. Daarbij stonden volgens Republikeinse politici Bidens duurzaamheidsplannen in de weg: Xinjiang is van belang voor de zonnepanelenindustrie. Ook probeerden lobbyisten namens grote bedrijven zoals Nike, Apple en Coca-Cola de wet af te zwakken. Biden zou de voorkeur hebben gegeven aan meer gerichte wetgeving tegen dwangarbeid in Xinjiang, maar koos er toch voor de wet snel te ondertekenen.

Nieuwe sancties

Vorige week donderdag kwam Biden ook met nieuwe sancties tegen een tiental Chinese bedrijven, waaronder de internationale marktleider in consumenten-drones DJI, en Cloudwalk Technology, makers van software voor gezichtsherkenning. De producten van deze bedrijven zouden worden ingezet bij de surveillance, onder meer van Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang. Inmiddels staan er ruim vijftig Chinese bedrijven op deze zwarte lijst, die onder Biden meer slagkracht kreeg doordat het ministerie van Financiën verantwoordelijk werd voor de handhaving.

Aanvankelijk mochten Amerikaanse bedrijven geen technologie verkopen aan deze bedrijven, maar Biden verbiedt nu ook investeren in DJI en een vijftigtal andere Chinese bedrijven. Het ministerie van Handel kwam vorige week ook met een nieuw exportverbod voor Amerikaanse bedrijven om technologie te leveren aan twaalf onderzoeksinstellingen voor biotechnologie, waaronder de Chinese Academie voor Militaire Medische Wetenschap. De Amerikanen verwijten deze instellingen betrokkenheid bij het ontwikkelen van wapens voor niet nader omschreven ‘brein-controle’ en het manipuleren van DNA voor militaire doeleinden.