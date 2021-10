Biden stelt publicatie JFK-documenten uit, tot grote frustratie van de Kennedy’s

President John F. Kennedy met zijn vrouw Jacqueline in Dallas, enkele seconden voordat hij werd doodgeschoten. Beeld Reuters

Het was de bedoeling dat de documenten deze week zouden worden gepubliceerd, maar volgens Biden heeft de coronapandemie roet in het eten gegooid. Daardoor loopt het onderzoek naar onthullingen die het werk van de FBI en de geheime diensten in gevaar zouden kunnen brengen, achter op het schema.

De eerste lading documenten zal nu eind dit jaar worden vrijgegeven, de volgende pas volgend jaar. Maar mogelijk zal het ook langer duren, waarschuwde Biden.

‘Schandaal’

‘Dit is een schandaal, een belediging van de democratie’, reageerde Robert F. Kennedy jr., de zoon van Bobby Kennedy, de broer van de president die in 1968 ook werd vermoord. ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze documenten 58 jaar later nog niet kunnen worden vrijgegeven?’, zei hij tegen de nieuwssite Politico.

Ook zijn neef Patrick Kennedy, die voor de Democraten in het Congres zat, vindt het hoog tijd dat de laatste geheime documenten over de moord op Kennedy in 1963 in Dallas eindelijk worden gepubliceerd.

Ook Bidens voorganger, president Trump, stelde de publicatie van de dossiers in 2017 uit. De betrokken documenten gaan vermoedelijk vooral over geheime operatie van de CIA tijdens de Koude Oorlog, zoals de (mislukte) pogingen de Cubaanse leider Fidel Castro om zeep te brengen.

De ironie wil dat Biden zelf in 1992 als senator voor het verzamelen én publiceren van alle documenten over de moord stemde. De Senaat besloot daartoe als reactie op de film ‘JFK’ van Oliver Stone, die suggereerde dat Kennedy’s vicepresident en opvolger Lyndon Johnson er de hand in had gehad.

Complottheorieën

De weigering van Biden de dossiers vrij te geven zal ongetwijfeld gezien worden als een bewijs voor de talloze complottheorieën die de ronde doen over de moord op de president. Veel Amerikanen geloven nog steeds niet dat zijn moordenaar Lee Harvey Oswald, die kort daarna zelf werd doodgeschoten, in zijn eentje handelde.

Ook Robert Kennedy gelooft naar verluidt niet in de conclusie van de commissie/Warren in 1964 dat Oswald alleen handelde. Deze Kennedy, een milieu-advocaat, is nogal omstreden wegens zijn verzet tegen vaccins. Hij is er ook van overtuigd dat Sirhan Sirhan – die in 1968 zijn vader vermoordde toen deze campagne voerde voor het Witte Huis – onschuldig is.

Patrick Kennedy zei te hopen dat Biden zich aan zijn belofte zal houden en documenten zo spoedig mogelijk vrij te geven. ‘We leven in een tijd vol complottheorieën’, zei hij tegen Politico. ‘Er is al vaak de neiging de overheid te wantrouwen.’