Biden spreekt trumpisten aan op hun eigen harde toon. Kiezers lijken dit te hebben gewaardeerd

President Joe Biden tijdens een bijeenkomst in Bowie, Maryland, aan de vooravond van de verkiezingen. Beeld ANP / EPA

Opnieuw verrast Joe Biden door ver uit te stijgen boven lage verwachtingen. In de tussentijdse verkiezingen, algemeen beschouwd als referendum voor de zittende Amerikaanse president, deed zijn partij het dinsdag stukken beter dan door de peilingen of wie dan ook voor mogelijk werd gehouden. ‘Onze kandidaten hebben de verwachtingen van het land zwaar overtroffen’, zei ook Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

De Democraten hielden hun Republikeinse tegenstanders ver van een grote triomf, en wisten een enorme nederlaag voor zichzelf af te wenden. Want het Huis van Afgevaardigden wordt weliswaar waarschijnlijk door Republikeinen heroverd, Biden zal minder zetels verliezen dan de meeste van zijn voorgangers bij tussentijdse verkiezingen. Donald Trump verloor 40 zetels in 2018, Barack Obama in 2010 zelfs 63 zetels. De Senaat is nog onzeker, maar de kans is aanzienlijk dat die in Democratische handen blijft.

Het linkse succes is opvallend. Bidens populariteitscijfers schommelen zo rond de 40 procent, veel kiezers klagen dat de president oud is en hapert tijdens toespraken. Maar zo gemakkelijk blijkt hij steeds niet te vangen. Hij heeft misschien niet het charisma van Obama en Trump, maar hij is wel een effectief bestuurder, die belangrijke wetgeving door het Congres weet te drukken.

Abortus

Wat lijkt te hebben geholpen: abortus. Dit was een van de belangrijkste campagnepunten van de Democraten, nadat het landelijk recht door het Hooggerechtshof werd afgeschaft. Het momentum leek even verloren. Volgens recente peilingen zou slechts 10 procent van de vrouwen en 1 procent van de mannen abortus als belangrijkste thema beschouwen. Uit het stemgedrag blijkt abortus toch een belangrijker verkiezingsthema te zijn geweest dan verwacht.

Bovendien hebben kiezers in Michigan, Vermont en Californië besloten per referendum het recht op abortus op te nemen in hun staatsgrondwet. Zelfs uit het Conservatieve Kentucky kregen Democraten goed nieuws: daar werd tegen een voorstel gestemd dat het recht op abortus in de staat zou inperken.

Ook met alleen verlies van alleen het Huis van Afgevaardigden zal Bidens baan de komende twee jaar een stuk moeilijker worden. Maar één ding is duidelijk: de hardste dreun deelden kiezers niet uit aan hem, maar aan Donald Trump.

Neo-fascisten

‘De Democratische Partij is sinds Trump veel strijdbaarder geworden’, zei Jamie Raskin, Congreslid in Maryland, woensdag tegen The New York Times. Dat is terug te zien in het gedrag van de president, die zich steeds beter weet te verhouden tot trumpisten.

In zijn eerste jaar ontweek de president zelfs Trumps naam. ‘Mijn voorganger’, zei hij steevast. Dat veranderde in september. ‘De Republikeinse Partij wordt gedreven door Donald Trump en de MAGA-Republikeinen’, zei hij over de ‘Make America Great Again’-loyalisten. Hij noemde hen ‘een bedreiging voor het land’ en eerder zelfs ‘neofascisten’.

Op advies van Bill Clinton is Biden in de aanloop naar de verkiezingen scherper onderscheid gaan maken tussen enerzijds de Democraten en traditionele Republikeinen, en anderzijds de Republikeinen die extremisme omarmen. Biden spreekt trumpisten aan op hun eigen harde toon. Kiezers lijken dit te hebben gewaardeerd.

Er is meer aan de hand. De Democratische Partij maakt zich dit jaar dusdanig zorgen over de opkomst van radicaal-rechtse kandidaten dat ze extra campagnegeld bijeen sprokkelden. Democraten pompten zo’n 80 miljoen dollar meer in tv-advertenties dan hun tegenstanders. Republikeinen werden daarin weggezet als extremisten, die kiezers behalve het landelijk recht op vrije keuze voor abortus nog meer verworvenheden zullen ontnemen. Het lijkt erop dat Democraten dit jaar een hoge opkomst hadden. Hun gealarmeerde toon heeft mogelijk meer kiezers naar de stembus gelokt.

Afzettingsprocedures

Dat de Democraten het op dinsdag beter deden dan verwacht – of minder slecht – betekent niet dat ze nu achterover kunnen leunen. Binnenkort verhuizen vanuit heel het land tientallen conservatief-rechtse Republikeinen naar Washington. Dit zijn mensen die verkiezingsleugens verspreiden en Joe Biden niet als legitieme leider van het land beschouwen. Daar zullen ze hem, en het land, iedere dag aan herinneren.

Al maanden smeedt een groep Republikeinen plannen om in het Huis van Afgevaardigden afzettingsprocedures te beginnen tegen president Biden, vicepresident Kamala Harris en minister van Justitie Merrick Garland. Tot het aantreden van het nieuwe Congres in januari zullen Joe Biden en zijn Witte Huis enigszins opgelucht ademhalen. In tegenstelling tot de opiniepeilers van de grote nieuwszenders.