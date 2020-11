Biden speelt met hond: haarscheurtje in twee middenvoetsbeentjes

Biden met zijn hond Major. De aankomende president verzwikte zijn enkel dit weekeinde toen hij met het dier speelde. Beeld AP

Biden lijkt het verder goed te maken, maar het voorval illustreert wel dat de Verenigde Staten in januari de oudste president ooit gaat krijgen: op 20 november werd Biden 78 jaar. Volgens artsen verkeert hij in goede gezondheid en is hij fit genoeg om het presidentschap te vervullen, maar zijn gezondheid zal door zowel zijn bondgenoten als zijn tegenstanders scherp in de gaten worden gehouden.

Afgelopen zondag bezocht Biden een orthopedist in zijn thuisstaat Delaware, nadat hij een dag eerder zijn enkel had verzwikt. Volgens zijn arts was er op een röntgenfoto ‘geen duidelijke breuk’ te zien, maar een scan bracht een haarscheurtje aan het licht. Toen Biden op weg was naar het centrum om die scan te laten maken, zagen verslaggevers hem mank lopen. Wel liep hij zonder hulp of krukken.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 november 2020

Biden liep de blessure op toen hij zaterdag speelde met Major, één van zijn twee herdershonden. De aankomend president en zijn vrouw Jill hebben hem in 2018 uit een asiel geadopteerd. Hun eerste hond Champ heeft het stel al sinds 2008 in huis. De Bidens willen de dieren meenemen naar het Witte Huis, en zijn van plan ook nog een kat te nemen. President Trump, die Biden op Twitter beterschap wenste, heeft geen huisdieren.