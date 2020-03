Biden snijdt Sanders de pas af met winst in Florida, Arizona en Illinois

Biden tijdens een campagnebijeenkomst in Delaware. Zijn voorsprong op Sanders groeit. Beeld AFP

Biden kreeg er zeker 250 gedelegeerden bij, Sanders rond 120. Daarmee stond de teller voor Biden dinsdagavond op zo’n 1.150 gedelegeerden, en voor Sanders op 860. Om de nominatie in de wacht te slepen zijn 1.991 gedelegeerden nodig.

In een toespraak dinsdagavond deed Biden net als vorige week een handreiking naar Sanders-stemmers. Hij zei dat hun tactieken misschien verschillen, maar dat hij de ‘visie’ van Sanders deelt. Hij noemde ‘betaalbare zorg’ en ‘de aanpak van het existentiële probleem van klimaatverandering’ als voorbeelden – ook al wil Sanders op die gebieden veel grotere stappen zetten dan Biden.

Sanders gaf ook een toespraak, maar ging niet in op de uitslag. Hij besprak vooral de coronacrisis, die volgens hem een overheidsinjectie van tweeduizend miljard dollar vergt. Hij repte met geen woord over zijn verlies, of over de optie de race te staken.

De uitslag weerspiegelde de patronen die de afgelopen weken al te zien waren. Biden krijgt niet alleen zwarte stemmers en de vrouwen in de voorsteden achter zich, maar ook de witte stemmers in plattelandsgebieden die vier jaar geleden nog in groten getale voor Sanders vielen.

Die combinatie kan Sanders niet het hoofd bieden met de latino’s en jongeren die zich achter hem scharen. Met name onder jongeren is de opkomst simpelweg te laag om Sanders aan de nominatie te helpen.

Lagere opkomst

Opvallend genoeg was de opkomst dinsdag een stuk lager dan vier jaar geleden, terwijl de afgelopen weken het enthousiasme juist groter was. Spelbreker is het coronavirus, dat veel stemmers thuis houdt. Beide kandidaten lijken ongeveer even hard door de lage opkomst te worden geraakt. Vooraf was de verwachting dat vooral Biden-stemmers weg zouden blijven, omdat die gemiddeld een stuk ouder zijn.

De gouverneur van Ohio stelde de voor dinsdag geplande primary in Ohio uit tot juni. Ook Louisiana heeft de voorverkiezingen uitgesteld.