Biden presenteert steunplan van 1,9 biljoen dollar

Aankomend president Joe Biden tijdens zijn speech waarin hij een steunpakket van 1,9 biljoen dollar presenteerde. Beeld AP

Het pakket, het ‘Amerikaanse Reddingsplan’ genoemd, moet de Verenigde Staten helpen om de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen. Eerder gaf vertrekkend president Donald Trump al toestemming voor twee andere steunpakketten.

400 miljard dollar (zo’n 330 miljard euro) uit het plan van Biden moet gaan naar de directe bestrijding van het coronavirus, maakte de aankomend president bekend in een toespraak in The Queen Theatre in Wilmington, in de Amerikaanse staat Delaware. Zo moeten er meer vaccinaties en coronatesten plaatsvinden. De nieuwe president wil in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen vaccins hebben toegediend. Daarnaast wordt geld uitgetrokken om het heropenen van scholen mogelijk te maken. Biden wil dat de scholen in het land in de lente weer open zijn.

Verhogen minimumloon

1 biljoen dollar (820 miljard euro) wordt in het plan beschikbaar gesteld om staten, lokale overheden en families op economisch gebied te helpen, bijvoorbeeld door het verhogen van het minimumloon naar 15 dollar per uur. Het steunplan van Biden behelst onder meer steuncheques van 1400 dollar (zo’n 1150 euro), wat met de 600 dollar (zo’n 490 euro) steun uit eerdere coronasteunpakketten het totaal op 2000 dollar zou brengen. Daarnaast gaat 440 miljard dollar (361 miljard euro) naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen.

‘Er vindt een crisis met diep menselijk lijden plaats voor onze ogen en we kunnen geen tijd verspillen’, zei Biden tijdens de toespraak waarin hij zijn plannen presenteerde. ‘We moeten optreden en wel nu.’

Nieuw dagrecord

De VS behoren tot de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie. Donderdag meldde het land 4200 sterfgevallen als gevolg van het virus, een nieuw dagrecord. Tot nu toe zijn meer dan 385.000 mensen in het land overleden aan Covid-19. Ook op economisch vlak heeft de pandemie grote gevolgen voor het land. Vorige week vroegen bijna 1 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan, het grootste aantal sinds augustus.

Biden wordt op 20 januari officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. In februari wil hij vervolgens met een uitgebreider hulpplan komen.