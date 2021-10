Nieuws

Biden presenteert plannen voor een socialer Amerika (en hoopt vurig op steun partijgenoten)

De Amerikaanse president Biden heeft donderdag een pakket aan maatregelen van 1,75 biljoen dollar gepresenteerd om de gezondheidszorg, het onderwijs, de zorg voor kinderen en het klimaatbeleid te verbeteren. Volgens The New York Times smeekte hij de Democraten in het Congres om het pakket te steunen. Of dat ook zal gebeuren, is nog niet duidelijk.