Biden presenteert nieuwe begroting, waarmee hij het vertrouwen van de Amerikanen moet herwinnen

Joe Biden tijdens een toespraak in Philadelphia. Beeld REUTERS

De Amerikaanse president Joe Biden denkt te weten hoe hij zijn land weer kan opbouwen. ‘Na het fiscale wanbeleid van mijn voorganger’, zei hij, ‘brengen we onze fiscale zaken weer op orde.’ Op maandag diende het Witte Huis een begrotingsvoorstel van omgerekend 5,2 biljoen euro in bij het Congres voor het fiscale jaar 2023, dat in oktober begint.

De voorstellen zijn niet meer dan een wensenlijst van de Biden-regering. Het Congres beslist wat overeind blijft en wat sneuvelt. De prioriteiten van de president zijn in ieder geval duidelijk: Biden wil meer geld voor de politie en strijdkrachten, hij wil de positie van lagere inkomens versterken en de allerrijksten hoger belasten.

‘De afgelopen jaren waren voor de meeste Amerikanen heel zwaar’, zei Biden, ‘maar miljardairs en grote bedrijven werden rijker dan ooit’. Die zouden gemiddeld 8 procent belasting betalen over hun inkomen. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik ben een kapitalist, het is geweldig als je een miljard dollar verdient, maar betaal je eerlijke aandeel in belastingen.’

Een brandweerman en leraar betalen verhoudingsgewijs twee keer zoveel belasting dan een miljardair, verduidelijkte hij. ‘Dat klopt niet. Dat is niet eerlijk.’ Zijn voorstel: een minimale belasting van 20 procent voor de rijkste 0,01 procent. Het is nog maar de vraag of zijn voorstellen gerealiseerd kunnen worden. Republikeinen en gematigde democraten hebben soortgelijke belastingvoorstellen eerder afgewezen.

Build Back Better-doctrine

Opvallend is dat Biden is afgestapt van zijn Build Back Better-doctrine. Hij richt zich minder op de sociaal-economische hervormingsplannen die vorig jaar sneuvelden na protest van met name twee Democratische senatoren: Joe Manchin uit West Virginia en Kyrsten Sinema uit Arizona. Biden kon zijn eigen partijleden toen niet overtuigen van zijn plannen, en kwam daardoor zwak over.

Door zich te focussen op veiligheid, lijkt Biden zich van de linkerflank vandaan te bewegen, en meer te luisteren naar de wensen van gematigde Democraten en Republikeinen. Neem criminaliteit, een belangrijk verkiezingsthema voor deze groep. ‘We gaan niet bezuinigen op onze politie’, aldus Biden. ‘We geven ze meer geld en alle instrumenten die ze nodig hebben’. Hij wil omgerekend 23 miljard euro investeren in de politie en programma’s die op buurtniveau geweld bestrijden.

Nancy Pelosi

De komende periode zal blijken of Bidens nieuwe begroting op een meerderheid kan rekenen. ‘Ik kijk ernaar uit om aan deze gedurfde fiscale blauwdruk te werken’, zei Nancy Pelosi de fractievoorzitter van de Democraten in het Congres, maandag.

Plannen voor hogere uitgaven voor defensie, die volgens Biden ‘een krachtige reactie’ zijn op ‘de agressie van Poetin’ stuitten meteen al op kritiek vanuit beide kampen. Het Witte Huis wil komend jaar 703 miljard euro uitgeven aan defensie, 4 procent meer dan eerder deze maand was besloten.

‘We geven al meer uit aan defensie dan de 11 grootste landen na ons bij elkaar opgeteld’, zei Bernie Sanders, de linkse senator uit Vermont in een verklaring. De Republikeinen vinden dat de uitgaven nog veel hoger zouden moeten zijn. In tijden van hoge inflatie zou die 4 procent verhoging neerkomen op een ‘bezuiniging’ reageerde de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell.

Oekraïne

Voordat Biden zijn toespraak maandag begon erkende hij een paar drukke dagen achter de rug te hebben. In het weekeinde keerde hij terug van zijn Europa-reis. Met het wapengekletter in Oekraïne op de achtergrond moet Biden zich niet alleen op het wereldtoneel bewijzen, maar ook in eigen land. Amerikaanse kiezers maken zich nu eenmaal meer zorgen over de economie dan de oorlog in Oekraïne, het is aftellen tot de tussentijdse verkiezingen in november.

Dat dit een lastige opgave zal worden bleek na zijn toespraak over de begrotingsvoorstellen. ‘Meende u toen u zei dat Poetin niet aan de macht kon blijven?’ kreeg Biden als eerste vraag.

In een toespraak in Polen had Biden gezegd dat Poetin niet aan de macht kon blijven. Hintte de Amerikaanse president nou op een regime change in Rusland? Nee, dat deed hij niet, antwoordde Biden maandag tijdens de persconferentie. Hij uitte de ‘morele verontwaardiging’ die hij ‘persoonlijk’ voelde voor de acties van Poetin. ‘En daar verontschuldig ik me niet voor.’

Ook de volgende vraag en die daarna gingen niet over de begroting maar over de oorlog in Oekraïne. De komende tijd moet Biden de Amerikanen overtuigen dat ze ook in de Verenigde Staten op hem kunnen rekenen.