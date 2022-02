Biden nomineert Ketanji Jackson als eerste zwarte vrouw voor Supreme Court

Ketanji Brown Jackson. Beeld AFP

Van de 115 rechters die ooit in de Supreme Court hebben gediend, waren er twee zwart en beiden man: Clarence Thomas, de nog zittende conservatieve rechter, en Thurgood Marshall, die een belangrijke rol speelde in het afbreken van de rassenscheiding in de VS.

‘Ze is een van onze slimste juristen en zal een buitengewone rechter worden’, zei Biden vrijdag over de nominatie van Jackson. De president had in zijn verkiezingscampagne al aangekondigd dat hij een zwarte vrouw zou nomineren, als hij hiertoe de kans kreeg. Toen vorige maand duidelijk werd dat Stephen Breyer (82) met pensioen zou gaan, viel Jacksons naam meteen.

Liberale rechter

Jackson is geboren in Washington DC, studeerde rechten aan Harvard University en werkt op dit moment bij een hof van beroep. Ze heeft ervaring opgedaan in de private sector, maar werkte ook jarenlang als openbaar aanklager. Als kandidaat ligt Jackson goed bij de Democraten maar ook bij veel Republikeinen.

Jackson is net als Breyer een liberale rechter. De invloed van die vleugel is de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat oud-president Donald Trump drie conservatieve rechters in het hoogste Hof benoemde: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett.

Jacksons voordracht moet worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Democratische Partij precies de helft van de zetels heeft. Als voorzitter heeft vicepresident Kamala Harris de doorslaggevende stem in de Senaat op het moment dat er evenveel voor- als tegenstemmers zijn.