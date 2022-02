Biden noemt Russische actie ‘begin van een invasie’

Biden kondigde dinsdag Amerikaanse sancties aan tegen Rusland, voor het binnenvallen van Oekraïens grondgebied. Beeld Getty Images

Voor het eerst gebruikte de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag dan toch het ‘i-woord’: invasie. ‘Dit is het begin van een Russische invasie’, zei hij in een toespraak vanuit het Witte Huis, in reactie op het binnenvallen van Oekraïens grondgebied door Russische troepen. ‘Wie denkt Poetin in godsnaam dat hij is?’

Een invasie dus, en die krijgt gevolgen. In zijn speech kondigde Biden vergaande ‘gecoördineerde sancties’ aan die ‘veel verder gaan’ dan de Russen van de VS en bondgenoten gewend zijn. Zo wordt de Russische regering afgesneden van westerse financiering, door een verbod op handel in Russische staatsobligaties. Tevens komt er een economische blokkade tegen twee grote Russische financiële instellingen. ‘We zullen ook sancties opleggen aan Russische elites en hun familieleden’, zei Biden. Wie dat zijn, specificeerde hij niet. De laatste sanctie heeft gevolgen voor gaspijplijn Nord Stream 2, waarvan de ontwikkeling voorlopig wordt stopgezet.

Dat was nog niet alles, aldus de president: de Amerikanen zullen extra troepen en materieel sturen naar de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. De Amerikaanse aanwezigheid in Europa wordt versterkt — precies het tegenovergestelde van wat Vladimir Poetin wil. Als Rusland verder gaat met deze invasie, zei Biden, kunnen de Russen ‘nog meer sancties’ verwachten. Biden gelooft dat Russische troepen ook plannen hebben de Oekraïense hoofdstad Kiev aan te vallen.

Harde toon

De reactie van het Witte Huis werd dinsdag heet opgediend. De opstelling van de Amerikaanse president was een stuk harder dan die van een dag eerder. Op maandagavond zette hij een handtekening onder een decreet en legde sancties op aan de twee separatistengebieden in Oekraïne. Met het decreet werd het voor Amerikanen verboden om te investeren in deze twee gebieden of er handel mee te drijven; geen enorm verlies voor Poetin. Maandag en dinsdagochtend waren de Amerikanen en hun bondgenoten druk in overleg over de vervolgstap.

De Amerikaanse president Joe Biden koorddanst deze dagen tussen terughoudendheid en kracht. Hij moet rekening houden met de wensen van zijn Europese bondgenoten, die meer last zullen ondervinden van de sancties dan de VS, aan de andere kant staat hij ook onder binnenlandse druk om stevig op te treden – van buiten en binnen zijn eigen partij. ‘De tijd is aangebroken om actie te ondernemen en president Poetin en het Kremlin significante kosten op te leggen’, zei Democraat Chris Coons, een van Bidens belangrijkste bondgenoten in de Senaat, op maandag.

Met de nieuwe sancties geven de Amerikanen een signaal af aan Poetin: ‘We willen iedere centimeter Navo-territorium beschermen,’ aldus Biden. De president benadrukte nog eens dat Oekraïne is omsingeld door meer dan 150.000 Russische troepen, een invasie kan dus makkelijk worden uitgebreid. ‘Ik hoop dat ik het mis heb.’

Biden gaf meteen toe dat de sancties ook de Amerikanen pijn zullen gaan doen, maar vooral de economie van Rusland zullen beschadigen. Het ‘beschermen van vrijheid’ is nu eenmaal niet gratis, zei hij.

‘Ik hoop dat diplomatie nog steeds mogelijk is’, mompelde Biden als laatste zin. Alsof hij er zelf al niet meer in geloofde.