Biden nodigt Merkel als eerste Europese leider uit in het Witte Huis

Merkel komt aan op de G7-top in Cornwall. Beeld EPA

Biden, in januari aangetreden als president van de VS, begon deze week zelf aan zijn eerste presidentiële reis. Woensdag startte zijn tour door Europa in Engeland, waar hij een paar dagen is voor de G7-top in Cornwall. Ook Merkel is daar aanwezig. Op de top lijken de agenda’s naast elkaar te zijn gelegd: Merkel komt 15 juli langs in het Witte Huis.

Biden ontving in het voorjaar al twee Aziatische regeringsleiders. De Japanse premier Yoshihide Suga en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in brachten beiden een bezoek. Merkel is daarentegen de eerste Europese politiek leider die welkom is in Washington sinds het aantreden van Biden.

Biden sprak een paar weken geleden al de wens uit om met Merkel om tafel te gaan over het Nord Stream 2-project. De aanleg van de pijpleiding dat Russisch gas naar Duitsland moet vervoeren, is de Amerikanen een doorn in het oog. Merkel acht de aanleg echter essentieel voor Duitsland. Om het aanstaande gesprek te bevorderen schrapte Biden wel sancties tegen Nord Stream 2.

Volgens een verklaring van het Witte Huis kijkt Biden uit naar het bezoek van Merkel. Op de agenda staan een aantal ‘gedeelde uitdagingen’, waaronder de coronapandemie, klimaatverandering en het bevorderen van de internationale welvaart en veiligheid. Het bezoek van Merkel zal de ‘diepe bilaterale banden’ bevestigen, valt in de de verklaring te lezen. Die banden raakten tijdens het presidentschap van Bidens voorganger Trump nogal onderkoeld.