Biden neemt Trumps klimaatbeleid op de schop met nieuwe presidentiële besluiten

Met de presidentiële klimaatbesluiten die de president woensdag afkondigde, zet de Democraat opnieuw de bijl in het omstreden klimaatbeleid van Donald Trump. Biden liet de VS vorige week weer aanhaken bij het Klimaatakkoord van Parijs. Ook blokkeerde hij het omstreden oliepijpleidingproject Keystone XL, dat olie vanuit Canada naar de Amerikaanse zuidkust moet brengen.

Een van Bidens nieuwe stappen is een besluit om de productie van windenergie op zee fors uit te breiden. Ook zet hij het mes in subsidies voor fossiele brandstoffen. ‘We hebben te lang gewacht met het aanpakken van de klimaatcrisis’, aldus Biden, die knarsetandend toezag hoe luchtig Trump de afgelopen jaren over de klimaatverandering deed. ‘Het is tijd om in te grijpen. We kunnen niet nog langer wachten. We zien het met onze eigen ogen, we voelen het.’

De president heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Zo wil hij dat de Amerikaanse energiesector, die nog te veel afhankelijk is van olie- en gas, in 2030 klimaatneutraal is. Ook moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 fors zijn teruggedrongen. Het moratorium op nieuwe vergunningen voor olie- en gaswinning op grondgebied van de federale overheid moet hierbij helpen.

Een minpunt is dat de pauze niet geldt voor nieuwe oliewinning op privé-land en gebieden die eigendom zijn van de staten, waar juist de meeste olie- en gaswinning plaatsvindt. Ook zijn in de laatste maanden van de regering-Trump nog vergunningen afgegeven die moeilijk kunnen worden ingetrokken. Trump ging sinds zijn aantreden in 2017, tot groot genoegen van de olie-industrie, over tot het opvoeren van de binnenlandse olieproductie.

De Republikeinen, de olie-industrie en westelijke staten die fors verdienen aan de oliewinning waren er snel bij om Bidens plannen te bekritiseren. Zij waarschuwden dat de VS afhankelijker zullen worden van buitenlandse olie, bijvoorbeeld uit Venezuela, en dat de maatregelen banen zullen kosten.

‘Ik denk niet dat de Amerikanen terug willen gaan naar de tijd dat ze gegijzeld werden door buitenlandse entiteiten die niet het beste met Amerika voorhebben’, aldus president Mike Sommers van het American Petroleum Institute, de belangenvereniging van de olie-industrie.

Biden verwierp de kritiek van Republikeinse Congresleden dat hij duizenden banen in de olie-industrie op de tocht zet. Volgens hem levert het juist miljoenen banen op als zijn klimaatplannen worden verwezenlijkt. Hij doelde onder meer op banen in de auto-industrie. De president wil laten onderzoeken hoe snel het wagenpark van de overheid – waarvan eenderde aan het federale postbedrijf toebehoort – elektrisch kan worden.

Alleen al in de auto-industrie kunnen er volgens Biden een miljoen nieuwe ‘klimaatbanen’ bij komen. Ook wees hij op de uitbreiding van de werkgelegenheid bij bedrijven die zonnepanelen en windturbines bouwen en installeren. In 2030 moet de productie van windenergie op zee, als het aan de president ligt, zijn verdubbeld.

‘Als ik aan klimaatverandering en de antwoorden daarop denk, dan denk ik aan banen’, aldus de president. ‘Dit zijn geen luchtkastelen. Dit zijn concrete, uitvoerbare oplossingen. En we weten hoe we dit moeten aanpakken.’

Biden neemt zijn eerste belangrijke klimaatbesluiten per presidentieel decreet, met als risico dat ze door een Republikeinse opvolger makkelijk kunnen worden teruggedraaid. Naar verwachting zal hij de komende maanden wetsvoorstellen voorleggen aan het Congres om zijn klimaatbeleid een steviger basis te geven.