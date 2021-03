Biden lijdt eerste nederlaag: gedroomde begrotingsbaas sneuvelt om oude tweets

Neera Tanden en Joe Biden in december 2020. Beeld Getty Images

De president besloot hiertoe nadat Tanden, een oud-adviseur van Hillary Clinton, zich dinsdag plotseling had teruggetrokken. De progressieve Democraat is het eerste lid van Bidens beoogde kabinetsploeg die sneuvelt in de Senaat, dat moet instemmen met alle benoemingen op hoge overheidsposten.

De benoeming van Tanden, net als vicepresident Kamala Harris van Indiase afkomst, was cruciaal voor Bidens pogingen om veel leden van minderheidsgroepen in zijn kabinet op te nemen. Maar haar voordracht tot baas van het Office of Management and Budget (OMB), dat betrokken is bij het opstellen van de begroting, was vanaf het begin een verloren zaak. Republikeinse senatoren, die de afgelopen jaren weigerden president Trump te veroordelen vanwege zijn felle tweets, reageerden als door een bij gestoken op haar nominatie.

Velen waren haar tweets met persoonlijke aanvallen niet vergeten. Tanden, directeur van een progressieve denktank, gebruikte die post de afgelopen jaren om fel actie te voeren tegen de regering-Trump en de Republikeinen in het Congres. Zo noemde ze de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, in een tweet ooit ‘Moscow Mitch’ en ‘Voldemort’, het kwaadaardige personage uit de Harry Potter-serie.

Neera Tanden is far better than others Senate Republicans confirmed in the past

Persoonlijke aanvallen

Senator Susan Collins was in Tandens ogen ‘het ergste’ en ook diens collega Ted Cruz moest het ontgelden. ‘Vampieren hebben meer gevoel’, twitterde ze over Cruz. Een andere Republikeinse senator noemde ze ‘een bedrieger’.

Maar ook Democraten ontkwamen niet aan haar persoonlijke aanvallen. Bernie Sanders, de belangrijkste tegenstander van Clinton in 2016, klaagde ooit in een brief dat Tanden zijn medewerkers en aanhangers zwart maakte en ‘kleinerend’ deed over zijn linkse gedachtengoed.

Sanders noemde haar opmerkingen vorige maand in een hoorzitting over haar benoeming ‘gemeen’. ‘U heeft senator Sanders van alles genoemd, op een “onwetende slet” na’, hield de Republikeinse senator John Kennedy haar voor. Tanden probeerde voor de hoorzittingen de schade te beperken door zo’n duizend oude tweets te verwijderen.

Ook trok ze in de Senaat het boetekleed aan. ‘Ik denk dat de afgelopen jaren zeer polariserend zijn geweest’, zei ze in een verwijzing naar Trumps tweets en aanvallen. ‘Ik bied mijn excuses aan voor mijn taalgebruik dat daaraan heeft bijgedragen. Het spijt mij voor alle pijn die het heeft veroorzaakt.’ Maar Tandens excuses konden haar niet meer redden.

Very proud to be amongst this incredible group.



Indiaspora Unveils List of Indian Americans, Other Diaspora Members Holding Highest Positions Across Globe

Doodsteek

De Republikeinse senator John Cornyn noemde haar ‘radioactief’. Ook Collins was niet overtuigd. ‘Haar acties in het verleden hebben precies het soort vijandigheid aangetoond dat president Biden heeft beloofd te overstijgen’, aldus Collins. De doodsteek kwam echter van een Democraat. Na bestudering van haar tweets, kondigde partijgenoot Joe Manchin twee weken terug aan tegen haar benoeming te stemmen.



Tanden kon zijn steun niet verliezen omdat Democraten en Republikeinen in de Senaat allebei vijftig zetels hebben. Volgens Manchin zouden haar uitspraken ‘een giftige en schadelijke invloed’ hebben op de relatie van Tanden met het Congres. Biden hoopte de afgelopen weken nog dat een Republikein kon worden overgehaald om voor Tanden te stemmen, maar dat liep op niets uit. Dat Tanden honderden van de gewraakte tweets had verwijderd, werd haar ook flink nagedragen.

‘Ik wil niet dat mijn nominatie een afleiding is van je andere prioriteiten’, schreef ze dinsdag in haar afscheidsbrief aan Biden. Hij wil haar nu benoemen op een andere belangrijke post in het Witte Huis waarvoor geen toestemming nodig is van de Senaat. Sommige Democraten en de media beschuldigen de Republikeinen van het meten met twee maten: Trump niet veroordelen om zijn tweets maar wel Tanden. ‘Zijn de Republikeinen nu beledigd vanwege gemene tweets?’, vroeg de Washington Post zich af.

Ook wordt erop gewezen dat Tanden niet de enige Biden-kandidaat is uit een minderheidsgroep die zo fel wordt bekritiseerd door de Republikeinen. ‘Er wordt gemeten met twee maten’, aldus het Democratische Congreslid Judy Chu. ‘En het heeft er alles mee te maken dat zij een pionier zou zijn op deze post.’