Biden laat met bezoek aan Europa zien dat de oostflank van de Navo aan invloed wint

Volodymyr Zelensky en Joe Biden omhelzen elkaar maandag bij het herdenkingsmonument voor de gevallenen voor Oekraïne in Kyiv. Beeld ANP / EPA

Over het begin van zijn reis naar Europa kan president Joe Biden eigenlijk niet meer heen. Hij bracht een verrassingsbezoek aan Kyiv om president Volodymyr Zelensky en zijn landgenoten een hart onder de riem te steken. Biden beloofde tijdens het historische bezoek meer financiële en militaire steun.

Het was het eerste bezoek van een Amerikaanse president sinds 2008. Begeleid door het geluid van luchtsirenes liepen de staatsmannen door de straten van de Oekraïense hoofdstad, een herinnering aan de permanente dreiging van Russische agressie die boven het land hangt.

Een ander belangrijk bezoek dat wel was aangekondigd, is Bidens reis naar Polen op dinsdag. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse president tweemaal in een jaar tijd naar Warschau komt. Vorig jaar maart sprak hij een menigte toe op het Kasteelplein in het oude centrum van de Poolse hoofdstad.

Dinsdagavond spreekt hij de Polen opnieuw toe, op dezelfde dag dat de Russische president Poetin een belangrijke toespraak houdt. Ditmaal spreekt Biden in de nabijgelegen kasteeltuinen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit deel van de stad volledig verwoest. ‘Het werd herbouwd uit de as’, zei de Amerikaanse ambassadeur over het bezoek. ‘Dit is de symboliek van de wederopbouw.’ Iets wat volgens hem ook in Oekraïne zal gebeuren.

De Boekarest Negen

Tot die tijd blijft het belangrijkste gespreksonderwerp oorlog, in het bijzonder de onderlinge eenheid van westerse landen en hoe zij komende periode Oekraïne steunen in de strijd tegen de Russische invasiemacht. Dat Biden naar Polen reist, is geen verrassing. Polen ontpopte zich afgelopen jaar tot belangrijke bondgenoot met militaire, logistieke en humanitaire hulp voor Oekraïne.

Biden heeft afgesproken met de Poolse president Andrzej Duda en ontmoet ook de leiders van de ‘Boekarest Negen’, landen die gezamenlijk de oostflank van de Navo vormen. Het is een teken dat oostelijker gelegen Europese landen aan invloed winnen, zegt Wojciech Przybylski, directeur van Poolse denktank Res Publica. ‘Het zwaartepunt verschuift naar het oosten.’

Biden en Zelensky maandag in Kyiv. Beeld AP

Het bezoek aan Kyiv en Warschau van Biden moet ook buiten Europa resoneren, stelt Przybylski. ‘Dat de Verenigde Staten zijn toegewijd aan Oekraïne en aangrenzende bondgenoten is bijvoorbeeld ook een signaal aan Taiwan, dat zich bedreigd ziet door China.’

Polen ziet graag dat de Verenigde Staten zijn troepenmacht in Polen vergroot – nu ongeveer elfduizend man – een langgekoesterde wens. Recent kondigde de Poolse regering forse investeringen in het eigen leger aan. Of het leveren van F16's aan Oekraïne ter sprake komt, een delicaat onderwerp, is onduidelijk. Op dit gebied heeft Biden in Kyiv geen toezeggingen gedaan. Recent was Polen de grootste aanjager voor het leveren van tanks aan Oekraïne. In een interview met de BBC zei Duda dat Polen een dergelijke keuze gezamenlijk met de bondgenoten moet maken. Oftewel: dat hij wacht op de Amerikanen.

Kantelmoment Polen

Bidens bezoek is een opsteker voor Polen, dat zich sinds de invasie van buurland Oekraïne steeds meer als belangrijke geopolitieke speler laat zien. De goede relatie met de invloedrijke Amerikanen speelt hierbij een belangrijke rol. Onmin van de afgelopen jaren, zoals Poolse pogingen om de kritische televisiezender TVN de mond te snoeren (in handen van de Amerikaanse mediagroep Discovery), is naar de achtergrond verdwenen.

Maar volgens Przybylski is er nog altijd Amerikaanse kritiek op de democratische erosie in Polen. ‘De Verenigde Staten zijn toegewijd aan waarden, de strijd tussen democratie en autocratie staat centraal voor Biden.’ Deze boodschap overbrengen is niettemin een delicate zaak, ook omdat de Verenigde Staten hopen contracten voor wapens en kerncentrales af te sluiten met Polen.

Was de Poolse regering voor de oorlog geïsoleerd door het conflict met de EU over de rechtsstaat, nu is ze buitengewoon assertief in het buitenlandbeleid. Voorafgaand aan Bidens bezoek aan Warschau maakte de Poolse president Duda een diplomatieke bliksemtour door Europa. Vorige week zei de Poolse regering te willen bemiddelen tussen Zweden en Turkije over de toetreding tot de Navo.

Polen zien de Verenigde Staten van oudsher als een belangrijke bondgenoot. Ook de Navo kon altijd al op goedkeuring rekenen in het Centraal-Europese land. Sinds de invasie van Oekraïne is deze steun alleen maar toegenomen. Een peiling van het Pew Research Center van afgelopen zomer laat zien dat inmiddels ongeveer 90 procent van de Polen positief naar de Verenigde Staten, de Navo en de EU kijkt. Ruim 82 procent heeft vertrouwen in Biden. Hij kan dinsdagavond in Warschau op een warm onthaal rekenen.