Biden kwam met lege handen naar Glasgow: kan hij zijn klimaatbeloftes nog waarmaken?

President Joe Biden tijdens de klimaattop in Glasgow. Beeld AFP

Precies een jaar geleden had Joe Biden misschien wel de mooiste week van zijn leven. De zenuwslopende presidentsverkiezingen eindigden in zijn voordeel en hij mocht zichzelf de nieuwe leider van de Verenigde Staten noemen. Hij beloofde in zijn overwinningstoespraak niet alleen ‘het aanzien van het land te herstellen’, hij zou ook het klimaat ‘redden’. Biden zou het vertrouwen van de internationale gemeenschap in de VS herstellen, nadat die door de onberekenbare Donald Trump was beschadigd.

Deze week was Joe Biden in Europa, eerst op de G20-top in Rome en daarna op de klimaattop in Glasgow. Maar in plaats van leiderschap tonen met een pakket fikse klimaatplannen, kwam hij met lege handen. Zijn klimaatplannen zijn onderdeel van een wet die hij al maanden door het Congres probeert te loodsen, maar waarvoor hij zelfs binnen zijn eigen partij niet alle handen op elkaar krijgt. Geen gedroomde positie voor iemand die ‘het klimaat wil redden’.

Dus Biden maakt zijn ambities nog niet bepaald waar? Zo simpel ligt het niet, zegt Dan Lashof, de Amerikaanse directeur van het World Resources Institute, een internationale ngo die zich bezighoudt met klimaat en duurzaamheid. Biden kán zijn klimaatbeloftes nog niet waarmaken vanwege alle binnenlandse politieke perikelen, maar dat is geen reden om zijn klimaatbeleid als zwak te bestempelen, zegt hij.

‘Volgens de klimaatplannen die naar verwachting worden aangenomen gaat het land 600 miljard dollar uitgeven aan het klimaat’, aldus Lashof. ‘Biden doet al veel meer dan enige andere Amerikaanse president ooit heeft gedaan.’ Ook Bidens belofte deze week in Glasgow om de methaanuitstoot terug te dringen is een enorme stap, zegt Lashof.

Klimaatconservatieven

Terwijl de Democraten steggelen over de wet, neemt de druk vanuit de Amerikaanse samenleving om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken met de dag toe. De meeste Amerikanen kunnen niet meer om de verwoestende effecten heen. Enorme bosbranden in Californië, hittegolven in steden waar mensen vooral kou gewend zijn, en orkanen en overstromingen aan de Oostkust. De afgelopen twee jaar vonden er 22 klimaatrampen plaats in het land; iedere ramp kostte minimaal een miljard dollar.

De opwarming van de aarde is zo zichtbaar geworden dat zelfs de mensen die het lange tijd hebben ontkend er niet meer omheen kunnen. In 2010 geloofde 59 procent van de Amerikanen in klimaatverandering, en dacht 48 procent dat de mensheid daarvoor verantwoordelijk is, zo blijkt uit onderzoek van Yale University. Tien jaar later gelooft 73 procent in klimaatverandering en denkt 60 procent dat mensen daarvoor verantwoordelijk zijn.

Afgelopen zomer zijn zelfs Republikeinen, van oudsher sceptisch over klimaatverandering, een eigen klimaatfractie begonnen: de Conservative Climate Caucus. Omdat veel Republikeinen nog weinig kennis hebben over klimaatkwesties, moedigt deze fractie Republikeinse politici aan zich te verdiepen in het dossier.

‘Wij conservatieven hebben te vaak gezegd wat we niet willen als het op klimaat aankomt, in plaats van wat we wel willen’, zegt Congreslid John Curtis, uit Utah, via e-mail. ‘Republikeinen vinden dat klimaatinnovatie vanuit bedrijven moet komen. De uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen door te putten uit kernenergie en natuurlijke energiebronnen.’ Hoewel de Republikeinse Partij de grote klimaatplannen van Biden torpedeert stemde een aantal Republikeinse senatoren in augustus wel voor de Infrastructuurwet, die de transportsector moet laten overgaan op schone energie.

Urgentie

President Biden heeft na vier jaar Trump een enorme inhaalslag te maken als het op klimaat aankomt. Het land is als grootste vervuiler uit het Parijs-akkoord gestapt. De oud-president zei zelfs méér kolen, gas en olie te willen verbranden, in plaats van minder. Juist omdat Trump niet om het klimaat leek te geven, werd de klimaatkwestie ook voor Democraten urgenter. ‘Vooral jongeren die zich inzetten voor het klimaat speelden hier een grote rol in’, zegt Lashof van het WRI. ‘Ik weet nog dat leden van de Sunrise Movement bij het kantoor van Nancy Pelosi eisten dat ze klimaatactie zou ondernemen als speaker. ‘Wij hebben op jullie gestemd, nu moeten jullie actie ondernemen’, riepen ze. Ze dwongen haar van het klimaat een prioriteit te maken, dat was een heel belangrijk moment.’

De Sunrise Movement is dan ook niet tevreden over Joe Bidens inzet voor het klimaat van deze week. Ze vinden dat hij de druk op Democraten moet opvoeren om de wet door het Congres te krijgen. Donderdagavond zou de president nog aan de telefoon hebben gehangen met dwarsliggende partijgenoten, maar op vrijdagochtend is er nog steeds geen deal.

‘Terwijl Biden en wereldleiders in Glasgow samenkomen, denk ik aan de dappere jonge hongerstakers die voor het Witte Huis staan’, liet Varshini Prakash, de leider van de Sunrise Movement, begin deze week via haar woordvoerder weten. Met de hongerstaking, die inmiddels voorbij is, hoopte de jongerenbeweging het Congres onder druk te zetten om Bidens klimaatplannen snel aan te nemen. Omdat dat nog niet is gelukt noemt Prakash het optreden van de Amerikaanse president deze week vernederend. Niets anders dan woorden op papier, zegt ze. ‘Woorden zullen ons niet redden van de klimaatcrisis, alleen klimaatactie!’