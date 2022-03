Biden krijgt staande ovatie tijdens eerste State of the Union: ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’

De Amerikaanse president Joe Biden (midden) met achter hem vicepresident Kamala Harris en de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Beeld EPA

Joe Biden is nog maar net begonnen aan zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak voor het Congres, of hij krijgt al zijn eerste staande ovatie. ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’, zegt de president. ‘Poetin dacht dat hij Oekraïne kon binnen walsen, maar hij liep aan tegen een muur van kracht die hij niet zag aankomen: het Oekraïense volk.’ Alle volksvertegenwoordigers, Democraat én Republikein, staan op.

Een staande ovatie volgt ook wanneer Biden de aandacht vestigt op Oksana Markarova, de Oekraïense ambassadeur, gezeten naast First Lady Jill Biden. Men staat op voor Bidens nieuwe besluit het Amerikaanse luchtruim te sluiten voor Russische toestellen. Wild worden ze wanneer Biden Poetin ‘een dictator’ noemt, en dreigementen uit aan het adres van Russische oligarchen: ‘We nemen jullie jachten af, jullie luxe appartementen en jullie privévliegtuigen’, zegt hij. ‘We komen achter jullie illegitiem verkregen rijkdom aan!’

Oksana Markarova, de Oekraïense ambassadeur, naast First Lady Jill Biden (R). Beeld AFP

Dit is Bidens eigen ‘George W. Bush-moment’, die eenentwintig jaar eerder de beruchte woorden uitsprak dat hij Osama bin Laden en andere terroristen ‘uit hun holen zou roken’.

Met al die ovaties maakt het Amerikaanse Congres dinsdagavond een duidelijk en zeldzaam verenigd statement naar Poetin en de rest van de wereld: Amerika, dat gepolariseerde land, is op dit moment eensgezind. Samen voor het Oekraïense volk, samen tegen Poetin. Sommige politici zijn aangeschoven in de banken van het Capitool met geel-blauwe sjaaltjes om hun nek of een broche op hun colberts naast de Amerikaanse vlag.

Dan gaat het over de inflatie

Maar dan komt het binnenland ter sprake. ‘We komen vanavond samen in een Amerika dat twee van de zwaarste jaren heeft doorgemaakt die deze natie ooit heeft gekend’, zegt Biden. ‘Zoveel families leven van loonstrookje naar loonstrookje, worstelend met de stijgende prijzen van eten, gas, wonen en zoveel meer.’

Vanaf nu zijn het vooral nog zijn eigen partijgenoten die klappen.

De historisch hoge inflatie wordt gezien als hoofdoorzaak van Bidens populariteitscijfers, een van de laagste die een president ooit in deze periode van zijn termijn heeft gehad: 37 procent van de Amerikanen zegt dat hij goed bezig is, 55 procent keurt hem af, blijkt uit een peiling van The Washington Post en ABC News.

Biden herhaalt opnieuw wat hij ook in eerder toespraken graag benadrukt: dat er 6,5 miljoen nieuwe banen zijn gecreëerd. ‘Meer binnen één jaar dan ooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis.’ Hij belooft dat er meer geproduceerd zal worden in het land zelf: meer Made in America dus. ‘Wanneer we belastinggeld gebruiken om Amerika weer op te bouwen, zullen we Amerikaanse producten kopen om Amerikaanse banen te steunen.’

‘USA! USA! USA!’, klinkt het in de zaal.

Handreikingen naar beide partijen

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaanse president een State of the Union geeft met ruggesteun van twee vrouwen achter zich in het spreekgestoelte: vicepresident Kamala Harris en Democratische fractieleider Nancy Pelosi.

Af en toe doet hij een expliciete handreiking naar de Republikeinen: bijvoorbeeld als hij zegt dat de politie niet minder maar meer geld zou moeten krijgen. Dan weer naar de Democraten, als hij zegt de rechten van de lhbti-gemeenschap beschermd moeten worden, met name van transgender personen. Hij noemt ook plannen die bij beide partijen goed liggen: hij gaat de opiatenpandemie aanpakken en wil de privacy van kinderen op het internet beschermen.

Biden: ‘Ik ben een kapitalist, maar kapitalisme zonder concurrentie is exploitatie.’ Beeld EPA

Maar deze toespraak is er uiteindelijk een voor zijn eigen achterban. Biden wil de belastingvoordelen aan de top inperken om de inkomensongelijkheid te verkleinen, een plan waar Republikeinen van walgen. ‘Ik ben een kapitalist’, benadrukt Biden, ‘maar kapitalisme zonder concurrentie is exploitatie’. Hij pleit voor lagere medicijnprijzen, betaalbare kinderopvang, betere ouderenzorg en goedkopere woningen.

Wat de president er niet bij vertelt is dat veel van deze plannen al zijn gesneuveld, als onderdeel van zijn vorig jaar weggestemde Build Back Better-wet. In januari, toen Biden precies een jaar president was, beloofde hij om de wet in stukjes op te breken om die alsnog door de Senaat te krijgen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Amerikanen weten dus nog steeds niet hoe, en wanneer, hij deze plannen dan ook gaat klaren.

Vaak herschreven

De afgelopen weken kreeg Biden veelvuldig binnenlandse kritiek dat hij niet hard genoeg zou optreden tegen president Poetin. De ontwikkelingen in Europa zorgden ervoor dat Bidens toespraak de afgelopen weken steeds weer moest worden herschreven. De eensgezinde reacties dinsdagavond signaleren een opluchting bij beide partijen: de VS is weer leidend op het wereldtoneel. Daarmee kan Biden weer één van zijn verkiezingsbeloftes afvinken.

Het is nog maar de vraag of een toespraak als deze Biden naar een overwinning zal helpen bij de tussentijdse verkiezingen in november. In de peilingen staan de Republikeinen er beter voor. Voor kiezers zullen zijn prestaties op het wereldtoneel waarschijnlijk niet doorslaggevend zijn.

President Biden sluit zijn State of the Union af met, toch weer, een staande ovatie van de hele zaal. ‘Laten we elkaar niet langer als vijanden beschouwen, maar zien voor wat we zijn,’ zegt Biden, ‘elkaars landgenoten.’ Zijn volume stijgt. ‘Vandaag zijn we sterker dan een jaar geleden, en over een jaar zullen we sterker zijn dan vandaag. Dit is ons moment om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en te overwinnen. En dat zullen we.’