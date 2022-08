Biden komt met nieuw militair steunpakket voor Taiwan van 1,1 miljard dollar

Een militaire oefening van het Chinese leger met lange-afstandsprojectielen, op een niet genoemde locatie. Beeld Lai Qiaoquan / Xinhua via AP

De spanningen tussen de Verenigde Staten en China zijn al torenhoog opgelopen door bezoeken van Amerikaanse politici aan Taiwan. Nadat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi begin augustus naar het eiland ging, hield China ongeëvenaard grote militaire oefeningen. Nog steeds zijn vrijwel dagelijks Chinese marineschepen en straaljagers in de buurt van Taiwan actief, aldus de Taiwanese regering.

Vandaag vuurden Taiwanese soldaten voor het eerst waarschuwingsschoten af om een drone te verdrijven die over een Taiwanees eilandje vlak voor de Chinese kust scheerde. Het onbemande toestel vloog vervolgens richting het Chinese vasteland.

Met dit soort doorlopende militaire acties maakt Beijing zijn woede kenbaar over een reeks westerse en Japanse politici die Taiwan bezoeken. China vindt zulke contacten een vorm van erkenning van Taiwan als zelfstandig land, terwijl Beijing het eiland als een afvallige provincie beschouwt.

Militair ingrijpen

De Chinese anti-afscheidingswet uit 2005 voorziet in militair ingrijpen als Taiwan stappen richting een formele onafhankelijkheidsverklaring zet. De VS hebben zich met de Taiwan Relations Act in 1979 verplicht Taiwan te helpen verdedigen, nadat Washington de diplomatieke betrekkingen met Taipei ten faveure van Beijing verbrak. Daarna hield Washington decennia lang opzettelijk vaag of dat betekent dat Amerikaanse troepen aan Taiwanese zijde tegen China zullen vechten in het geval van een invasie, of dat het blijft bij de versterking van het Taiwanese leger met defensieve wapens, zoals opeenvolgende Amerikaanse presidenten aan het eiland hebben verstrekt.

Het pakket van Joe Biden ter waarde van 1,1 miljard is niet overdreven groot: onder zijn Republikeinse voorganger Trump werd alleen al voor wapensystemen die doelen op het Chinese vasteland kunnen bereiken en gevechtsvliegtuigen een slordige negen miljard dollar uitgetrokken, terwijl Barack Obama met onder meer helikopters ter waarde van ruim drie miljard over de brug kwam.

Mogelijk komen er nog extra wapenleveranties bij. Om Beijing niet al te woedend te maken is het gebruikelijk dat wapenleveranties aan Taiwan over verschillende pakketten worden uitgesmeerd. In mei werd duidelijk dat Taiwan een jaar langer moet wachten op houwitsers en Stinger-raketten omdat Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne voorrang krijgt. Een eerder door Biden aangekondigde leverantie van 66 F-16 straaljagers en 108 tanks verloopt wel volgens schema: die komen in 2026 en 2027 op het eiland aan.