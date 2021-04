Biden komt met eerste maatregelen tegen wapengeweld in de VS

President Biden beantwoord een vraag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Beeld AFP

De maatregelen zijn echter niet vergaand en zullen niet leiden tot een ingrijpende aanpak van de wapenverkoop in de VS. Voor aanzienlijk strengere regels is Biden afhankelijk van steun van de Republikeinen in de Senaat, die niet bereid zijn met hem mee te gaan.

De presidentiële besluiten die Biden zal afkondigen, komen na een serie schietpartijen in onder andere Georgia en Colorado waarbij veel doden vielen. In Georgia schoot een man vorige maand acht personen dood, onder wie zes Aziatische vrouwen, in massagesalons en spa’s. Een week later werden in een supermarkt in Colorado tien bezoekers gedood door een schutter. De schietpartijen verhoogden de druk op Biden, die tijdens de verkiezingen een strengere aanpak van het wapengeweld had beloofd, om snel met maatregelen te komen.

Witte Huis-functionarissen zeggen dat Bidens besluiten ‘een eerste stap’ zijn maar het is onduidelijk welke voorstellen de president in de komende maanden zal doen. Volgens Biden kan het probleem van wapengeweld niet structureel worden opgelost door presidentiële besluiten maar door actie in het Congres. ‘President Biden herhaalt zijn oproep aan het Congres om wetgeving aan te nemen om wapengeweld te verminderen’, aldus het Witte Huis donderdag in een verklaring. ‘Maar deze regering zal niet wachten tot het Congres handelt en het zal eigen stappen nemen om levens te redden.’



US President Joe Biden to target homemade "ghost guns" in new measures to tackle gun violence https://t.co/hZKUEAzxqT — BBC News (World) (@BBCWorld) 8 april 2021

Wapens in beslag nemen

De aanpak van ‘spookwapens’ is het belangrijkste onderdeel van Bidens maatregelen. Maar hoeveel van dit soort wapens in de VS in omloop zijn, is onduidelijk. Bij de meeste grote schietpartijen worden deze wapens ook niet gebruikt. Een veelgebruikt wapen bij de bloedige massaschietpartijen is de AR-15. Maar tot een verbod hiervan, of van andere semi-automatische geweren, is het nooit gekomen.

Biden gaat niet zo ver om de zelfgemaakte ‘spookwapens’, die moeilijk zijn op te sporen door de politie omdat ze geen serienummer hebben, te verbieden. Wel wil hij dat verkopers verplicht worden om de achtergrond van potentiële klanten te controleren. Ook wil de president het makkelijker maken voor bezorgde familieleden en kennissen om wapens in beslag te nemen van personen die mogelijk een gevaar vormen.

Het ministerie van Justitie komt met voorbeelden van wetten op dit gebied die de staten kunnen gebruiken om dit probleem aan te pakken. Deze regels moeten het mogelijk maken dat een rechter de politie toestemming geeft wapens in beslag te nemen van potentiële schutters. Ook zal Biden opnieuw een beroep doen op het Congres om landelijk zo’n wet in te voeren. Tenslotte moet er meer geld worden uitgetrokken voor projecten bedoeld om het wapengeweld in stedelijke gebieden aan te pakken.

HUGE: @POTUS is preparing to announce a slew of life-saving executive actions to prevent gun violence by eliminating the market for ghost guns, addressing city gun violence and gun trafficking, and more tomorrow. https://t.co/KZ19KuiYlW — Moms Demand Action (@MomsDemand) 8 april 2021

Belofte Biden

Hoewel Bidens maatregelen niet ver genoeg gaan, reageren voorstanders van strengere wapenwetgeving positief. ‘De acties die vandaag worden afgekondigd, vormen slechts het begin’, aldus president John Feinblatt van de actiegroep Everytown for Gun Safety. ‘Er wordt een begin gemaakt met het aanpakken van de epidemie van wapengeweld tijdens de pandemie’, aldus Feinblatt.

Hij doelt hiermee op de flinke stijging van het aantal moorden en geweldsincidenten in steden zoals New York in het afgelopen jaar. Feinblatt: ‘Met deze maatregelen wordt gevolg gegeven aan de belofte van president Biden om de sterkste president in de geschiedenis te worden op het gebied van wapenveiligheid.’

Biden heeft de steun nodig van minimaal tien Republikeinen in de Senaat om strengere wapenwetgeving goedgekeurd te krijgen. De kans hierop is echter klein. De Democraten en de Republikeinen hebben nu elk vijftig zetels in de Senaat. De Republikeinen verzetten zich al decennialang tegen maatregelen om de verkoop van wapens aan banden te leggen.