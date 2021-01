Biden kiest ervaren diplomaat als nieuwe CIA-chef

LEES OOK:

‘Ik denk niet dat dat waar is’, kregen Trumps hoogste inlichtingenchefs de afgelopen jaren steeds te horen als hij werd ingelicht over de gevoeligste kwesties die spelen in de wereld. Een andere, steeds weer terugkerende reactie van de president was: ‘Ik weet niet of ik dat wel geloof’.

Amerika’s hoogste inlichtingenbazen hebben opnieuw onderstreept hoezeer ze van mening verschillen met president Trump over gevaren die de VS bedreigen. Ze maken gehakt van Trumps oordeel over Noord-Korea, Iran en IS.