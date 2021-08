Biden in toespraak: ‘Eerst alle Amerikanen evacueren, dan vergelding’

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens het moment stilte voor de slachtoffers van de aanslagen donderdag in Kabul. Beeld REUTERS

Maar eerst wil hij zo snel mogelijk de resterende Amerikanen en Afghanen het land uit zien te krijgen. De afgelopen 11 dagen zijn er honderdduizend mensen geëvacueerd, zei de president trots. Hoeveel mensen er nog zitten, is niet duidelijk. Al komt de deadline van 31 augustus steeds dichterbij.

Biden begon zijn toespraak met een lofrede voor de 13 militairen die donderdag sneuvelden. ‘Helden’, noemde hij hen, en ‘de ruggengraat van Amerika’. Hij toonde zich empathisch met hun families door zijn overleden zoon Beau aan te halen, een oud-militair die overleed aan kanker. Daarna hield hij een moment stilte voor álle doden, dus ook de tientallen Afghanen die donderdag zijn omgekomen.

Rommelig

In plaats van uit te leggen hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen in Afghanistan, gebruikte de president de aanslagen als argument voor zijn keuzes. Dit is dus waarom hij zo snel weg wil uit Afghanistan, zei de president. Het vertrek verloopt zo haastig en rommelig omdat het daar dus zo onveilig is, zei Biden en mompelde: ‘We laten ons niet afschrikken door terroristen.’

Toen een journalist Biden na zijn toespraak vroeg wie verantwoordelijk is voor alle chaos, gaf Biden toe dat hij voor alles wat nu in Kabul gebeurt verantwoordelijk is. Logisch, als president is hij de opperbevelhebber van het land. Zoals hij vaker in het verleden heeft gedaan, benadrukte Biden dat hij een deal uitvoert die zijn voorganger, Donald Trump, met de Taliban had gesloten. Hij wil dus niet toegeven dat het vertrek misschien ook op een andere manier georganiseerd had kunnen worden. Dat hij misschien ergens steken heeft laten vallen.

Opvallend is dat de terreurdreiging nog steeds niet voorbij is, aldus Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis die na Bidens toespraak wat vragen van de pers beantwoordde. Het is dus nog maar de vraag wat de Amerikanen en Afghanen te wachten staat tot 31 augustus.