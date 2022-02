Biden in toespraak: ‘Amerikanen zwichten niet voor pestkoppen’ en ‘Poetin zal boeten’

Joe Biden spreekt het Amerikaanse volk toe in reactie op de oorlog in Oekraïne. Over Poetin: ‘Hij wil in feite de voormalige Sovjet-Unie herstellen. Daar gaat het om.’ Beeld EPA

De Amerikanen riepen al weken dat Poetin zou overgaan tot een grootscheepse aanval, nu hebben ze gelijk gekregen: de oorlog is in volle gang. Amerikanen zwichten niet voor pestkoppen, reageerde president Biden donderdag in zijn toespraak: ‘Wij staan op voor vrijheid!’

‘Poetin is de agressor’, benadrukte Biden: ‘Poetin heeft voor deze oorlog gekozen’ en moet daarvoor ‘boeten’. In duidelijke taal zei hij: ‘Dit is een gevaarlijk moment voor Europa (…) en voor de vrijheid van de rest van de wereld.’

Biden kondigde nieuwe economische sancties aan, die Rusland op de lange termijn hard moeten raken. Handel drijven in Amerikaanse dollars, Japanse yen, euro’s of het Britse pond kunnen de Russen binnenkort niet meer. Ook worden meer Russische banken afgesneden van het internationale financiële systeem. Daarnaast gaan de Amerikanen meer troepen naar Oost-Europa sturen – niet naar Oekraïne, verduidelijkte Biden.

Meer verenigd dan ooit

Het was opvallend hoe vaak Biden donderdag de gezamenlijkheid van de westerse acties benoemde. ‘We zijn meer verenigd dan ooit.’ Al maanden worden er plannen voor sancties gesmeed, zei hij, met ‘de halve wereldeconomie’, waaronder de EU-lidstaten, Japan, Australië, Canada.

De president heeft er een lange nacht opzitten. Hij wilde de acties afstemmen met alle landen en dat vergt veel overleg. Toen de Russen vanochtend vroeg begonnen met het afvuren van meer dan honderd raketten op Oekraïne, vlak nadat Poetin op de Russische staatstelevisie een militaire operatie in Oost-Oekraïne had aangekondigd, was het in de Verenigde Staten nog woensdag.

G7-overleg

Het Witte Huis deelde donderdagochtend een foto van president Joe Biden met zijn nationale veiligheidsteam in de zogenoemde Situation Room, vlak voor Biden virtueel zou overleggen met de leiders van de overige G7-landen. In een gezamenlijk statement schreven zij na afloop dat ‘Poetin zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis heeft geplaatst’ en dat hij oorlog heeft ‘geherintroduceerd op het Europese continent’.

Waarom Poetin deze oorlog is begonnen, denkt Biden wel te weten. ‘Hij heeft veel grotere ambities dan Oekraïne’, zei hij. ‘Hij wil in feite de voormalige Sovjet-Unie herstellen. Daar gaat het hem om.’

Bidens geduld met zijn Russische ambtgenoot was al tijden op, maar hij geloofde nog lang wel in de diplomatieke weg – inmiddels niet meer. Biden heeft dan ook geen plannen om weer met Poetin in gesprek te gaan, zei hij. Hij noemde Poetin een ‘paria’, zijn bondgenoten ‘criminelen’, zijn visie op de wereld ‘sinister’ en Poetins verlangen een imperium te bouwen ‘onverholen agressie’.

Protesten in verschillende steden

Veel Amerikanen reageren geschokt op de Russische invasie van Oekraïne. In Washington vroegen demonstranten donderdagochtend met Oekraïense vlaggen in hun hand aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land. Ook in New York, Houston en Denver zijn op donderdag protesten aangekondigd.

Zowel Democraten als Republikeinen in het Congres staan aan de kant van de Oekraïners. ‘Als Poetin geen verwoestende prijs betaalt’, zei senator Chris Murphy, een Democraat uit Connecticut, ‘zal onze eigen veiligheid in gevaar komen.’ Ted Cruz, de Republikeinse senator uit Texas, zei dat Amerikanen ‘hun Oekraïense bondgenoten steunen’. Hoewel een meerderheid van de Republikeinen achter Oekraïne staat, scharen Donald Trump en zijn achterban zich achter Poetin.

De komende tijd moet duidelijk worden hoe dit conflict op Biden afstraalt. Een paar dagen voordat de oorlog uitbrak, vond 44 procent van de Amerikanen zijn aanpak goed, 55 procent keurde zijn aanpak af, volgens een peiling van AP en de Universiteit van Chicago. Velen vinden dat Biden niet hard genoeg optreedt tegen Poetin. De president zei in zijn toespraak dat er meer sancties worden gepland. ‘De agressie van Poetin tegen Oekraïne zal Rusland duur komen te staan.’