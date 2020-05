Biden in opspraak vanwege uitglijer over zwarte kiezers

Joe Biden in gesprek met presentator Charlamagne Tha God Beeld via REUTERS

Bidens opmerking in het onder zwarte Amerikanen populaire programma The Breakfast Club (letterlijk: ‘Als jij het moeilijk vindt om uit te zoeken of je voor mij of voor Trump bent, dan ben je niet zwart’) raakt een gevoelige snaar in de Verenigde Staten, vanwege de suggestie dat zwarte kiezers op grond van hun etnische achtergrond vanzelfsprekend op Democraten stemmen.

De eerste reacties op Bidens uitglijder waren dan ook meteen bijtend, met de teneur dat geen 77-jarige oude witte man het recht heeft zwarte Amerikanen te vertellen wat ze moeten stemmen, en dat ‘Joe Black’, zoals een krant Biden spottend betitelde, de stem van zwarte kiezers nog steeds moet verdienen.

Tim Scott, een Trump-gezinde zwarte senator uit South Carolina, zei geschrokken te zijn van Bidens ‘neerbuigende arrogantie’. ‘Ik kon bijna niet geloven dat hij zo laag zou zinken dat hij mensen gaat vertellen wat ze moeten doen, hoe ze moeten denken en wat het betekent zwart te zijn.’ Trumps campagneteam lanceerde zaterdag een naar Biden verwijzend t-shirt met de tekst #YouAintBlack.

Arrogant

Biden zelf haastte zich vrijdag om zich te verontschuldigen. ‘Ik had nooit zo arrogant uit de hoek moeten komen’, zei hij in een ingelast telefoongesprek met de Zwarte Amerikaanse Kamer van Koophandel. ‘Ik had niet zo’n wise guy moeten zijn’. Volgens Biden moet geen enkele kiezer stemmen op welke partij dan ook ‘op basis van zijn of haar raciale of religieuze achtergrond’.

De Democraat zei ook dat hij de Afro-Amerikaanse gemeenschap nooit ‘als vanzelfsprekend’ zou nemen. Leden van zijn campagnestaf benadrukten dat de gewraakte opmerking schertsend was bedoeld en Biden er alleen op had willen wijzen dat hij veel meer voor zwarte Amerikanen heeft gedaan dan Trump.

Bidens uitglijer tegenover presentator Charlamagne Tha God kwam in reactie op diens vraag of Biden, die eerder al beloofde een vrouw te zullen kiezen als beoogd vicepresident, een zwarte vrouw als running mate overwoog. Biden wil zich echter nog niet aan een zwarte kandidaat committeren, wellicht omdat de (witte) senator Amy Klobuchar uit Minnesota nog als een kansrijke optie wordt gezien, vooral om gematigde witte kiezers aan te spreken. Biden zei wel dat er diverse geschikte zwarte vrouwen op zijn lijstje staan. Volgens Charlamagne is een zwarte vrouwelijke running mate noodzakelijk, ‘zeker na vandaag’.

Onduidelijk is wat de gevolgen van Bidens faux pas zullen zijn voor zijn kansen op de Democratische nominatie en het presidentschap. Tot nu toe stond Biden, vicepresident onder de eerste zwarte president Barack Obama, sterk onder zwarte kiezers. Volgens de Republikeins-gezinde zender Fox News heeft 75 procent van hen vertrouwen in Biden, en slechts 14 procent in Trump.

‘Deplorables’

De vorige Democratische presidentskandidaat, Hillary Clinton, had tijdens de verloren verkiezingscampagne van 2016 enorm veel last van een gelekte, in besloten kring gemaakte terloopse opmerking over de kiezersaanhang van Trump, die zij als ‘deplorables’ (kanslozen) typeerde. Nu vrezen Democratische partijstrategen dat vooral jonge zwarte kiezers zouden kunnen afhaken.

President Trump zelf heeft overigens ook een hele track record als het gaat om diskwalificerende opmerkingen over zwarten en andere minderheden. Tijdens de campagne in 2016 noemde hij bijvoorbeeld Mexicaanse immigranten ‘verkrachters’ en vroeg hij zwarte kiezers ‘wat zij te verliezen hadden’.

Later deed hij Afrikaanse landen af als ‘shithole countries’ en zei hij tegen vier jonge zwarte vrouwelijke Democraten in het Congres dat ze maar moesten ophoepelen naar waar ze vandaag kwamen, ook al zijn de vrouwen alle vier Amerikaans staatsburger en werden drie van de vier in de VS geboren.