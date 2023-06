Biden hoopt dat campagnebaas Julie Chávez Rodríguez zijn ‘latinoprobleem’ kan oplossen

Julie Chávez Rodríguez voor het Witte Huis. Beeld AP

Ze moet de oudste president van de Verenigde Staten naar zijn herverkiezing leiden in een extreem gepolariseerd Amerika, waartoe een opponent moet worden verslagen die misschien wel Donald Trump heet. Julie Chávez Rodríguez, de nieuwe campagneleider van Joe Biden, is in mei begonnen aan een van de zwaarste banen in Washington.

Een voor Chávez Rodríguez (45) wellicht geruststellend detail is dat ze bij binnenkomst in het Oval Office elke keer haar opa zal zien staan. De buste van de legendarische vakbondsleider en burgerrechtenactivist Cesar Chávez staat in het Bidens werkvertrek pal achter zijn bureau, tussen de familiefoto’s van de president.

Cesar Chávez streed vanaf de jaren zestig voor de rechten van de veelal Latijns-Amerikaanse dagloners in de landbouw. In Democratische partijkringen wordt Chávez nog altijd als held vereerd.

Levenswerk van haar grootvader

Julie Chávez Rodríguez’ jeugd in het Californische stadje Tehachapi stond in het teken van het levenswerk van haar grootvader. Als meisje van 9 werd ze gearresteerd terwijl ze voor de lokale supermarkt flyers uitdeelde over de gevaren van pesticiden.

Later, na het behalen van haar diploma in Latijns-Amerikaanse studies aan de universiteit van Californië, Berkeley, werkte Chávez Rodríguez acht jaar bij de stichting die haar opa had opgericht.

Het was de rijzende ster van presidentskandidaat Obama die haar in 2008 de politiek in lokte. Ze meldde zich als campagnevrijwilliger in Colorado, waar ze van deur tot deur ging om mensen te motiveren om hun stem uit te brengen.

Obama versloeg zijn tegenstander John McCain in Colorado met een verpletterende 9 procent. Chávez Rodríguez’ organisatorische talent bleef niet onopgemerkt bij haar leidinggevenden en voerde haar uiteindelijk naar Washington. Ze kreeg een baan op het ministerie van Binnenlandse Zaken, om later de overstap te maken naar het Oval Office. In het hart van het Witte Huis was ze als politiek adviseur gespecialiseerd in de latinogemeenschap.

Beoordeeld op eigen prestaties

Julie Chávez Rodríguez deed haar best om zich vooral niet te laten voorstaan op haar beroemde opa. Volgens Cecilia Munoz die haar leidinggevende was in de Obama-tijd is dat ook gelukt. ‘Dat ze een Chávez is, is een deel van wie ze is’, zegt Munoz tegen persbureau AP, ‘maar ze kreeg de baan omdat ze getalenteerd is en bijzonder integer.’

Biden koos met Chávez Rodríguez voor een goede bekende. Ze ontmoetten elkaar in de tijd dat ze voor Obama werkte en hij vicepresident was. In 2020 nam Biden haar op in zijn succesvolle campagneteam. Volgens The New York Times raakte Biden onder de indruk van Chávez Rodríguez vanwege haar betrouwbaarheid en haar grote netwerk.

Een extra voordeel voor Biden is dat zijn campagneleider ook dichtbij Kamala Harris staat, voor wie ze werkte toen Harris tussen 2017 en 2021 senator was.

Chávez Rodríguez is de eerste latina die een Democratische presidentiële campagne leidt.

Verdwenen automatisme

Traditioneel stemde de grote Latijns-Amerikaanse gemeenschap in de VS vanzelfsprekend op de Democraten, maar de afgelopen jaren verdween dat automatisme. Een belangrijke verklaring daarvoor is dat de Republikeinen onder Trump met succes het narratief hebben gemunt dat de Democratische politiek verantwoordelijk is voor de hoge inflatie. De president en zijn adviseurs hopen dat Chávez Rodriguez met haar netwerk, en wellicht ook haar naam, kan helpen het vertrouwen van deze kiezers terug te winnen.

Vaker in de schijnwerpers

Chávez Rodríguez’ achilleshiel is volgens velen haar voorkeur voor een rol in de coulissen. Ze opereert graag op de achtergrond, maar als campagneleider zal ze vaker in de schijnwerpers staan, bijvoorbeeld als ze Biden begeleidt bij belangrijke optredens.

De grootste inhoudelijke uitdaging, los van de tegenstander, is de leeftijd van de president. Hoe zorgt ze ervoor dat Joe Biden straks in alle uithoeken van Verenigde Staten op campagne gaat, tegelijkertijd doorregeert én zoveel rust krijgt als nodig is voor iemand die vlak na de presidentsverkiezingen van 5 november 2024 zijn 82ste verjaardag hoopt te vieren?

In The New York Times twijfelen ex-collega’s er niet aan dat ze deze klus tot een goed einde zal brengen. ‘In Julie we trust’, is volgens een van hen nu al een gevleugelde uitspraak in de wandelgangen van het Witte Huis.