Biden haalt hard uit naar Republikeinse MAGA-beweging: ‘Trump is bedreiging voor dit land’

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn tv-toespraak donderdag op 'prime time' in Philadelphia. Beeld Getty Images

Op de bakermat van de Amerikaanse democratie, in Independence Hall, deed Biden dringend beroep op zijn landgenoten. ‘We hebben lang gedacht dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is, maar dat is niet zo. Om die in leven te kunnen houden, moet die verdedigd worden en beschermd’, aldus de president. ‘Door ons allemaal!’

Achter hem glundert de Independence Hall, versierd met rode en blauwe verlichting. Hier werd in 1787, ook in de maand september, de Amerikaanse grondwet geschreven.

Over twee maanden gaat het tijdens de tussentijdse verkiezingen om cruciale zetels in de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Bidens toespraak in swing state Pennsylvania, waar Trump zaterdag een rally houdt, is het startschot van een campagnesprint naar de verkiezingen van november. In de toespraak die op prime time tv werd uitgezonden, haalt de president uit naar aanhangers van Donald Trump.

‘Terwijl ik hier vanavond sta, worden gelijkheid en democratie aangevallen’, zegt Biden. ‘We doen onszelf geen plezier als we dat ontkennen.’

Kogelvrij glas

Als Biden donderdag achter het katheder staat, is de hete zon die een paar uur eerder nog in Philadelphia scheen, afgekoeld. De president kijkt door kogelvrij glas uit op enkele honderden toeschouwers. Maar ook buiten de hekken van het afgesloten park staan mensen, ze schreeuwen. ‘Fuck Joe Biden!’ klinkt het in de verte. ‘Fuck Joe Biden!’

Biden gaat rustig verder met zijn ‘strijd om de ziel van deze natie’. Hij beschuldigt zijn voorganger ervan een extremistische beweging aan te voeren. ‘Het is mijn taak om de waarheid te verkondigen, ook als die ongemakkelijk is.’

Zijn toon is donderdag minder hard dan werd verwacht. Hij klinkt niet boos en vurig, meer als een leider die kalm beargumenteert waarom de krachten gebundeld moeten worden, voordat het te laat is.

Eerder noemde Biden de Republikeinse ideologie nog ‘semi-fascistisch’. Vlak voor Bidens toespraak eiste Kevin McCarthy, de leider van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, excuses. ‘In plaats van verdeeldheid weg te nemen, maakt hij het erger.’

Het woord fascisme valt donderdag niet. Ook maakt Biden tijdens zijn aanvallen op Trump duidelijk onderscheid tussen de gematigde Republikeinen, waar hij niets op tegen heeft, en Republikeinen die extremisme omarmen.

‘Maar de Republikeinse Partij wordt vandaag gedreven door Donald Trump en de MAGA-republikeinen’, een verwijzing naar de ‘Make America Great Again’-loyalisten. En dat, zegt de president, ‘is een bedreiging voor dit land’.

‘Fuck Joe Biden!’ klinkt het weer.

Dit keer draait de president zich naar de kant van het geschreeuw. Op zijn gezicht staat een grote grijns. ‘Zij hebben het recht om woest te zijn’, zegt hij over de demonstranten, ‘dit is een democratie’! Zo geeft de president de boodschap die hij in 24 minuten wil overbrengen, vleugels.

Politiek extremisme

De reden dat hij dit nu doet, heeft ook te maken met de oud-president. Nu die opnieuw in het middelpunt van een strafrechtelijk onderzoek staat, wil Biden kiezers overtuigen niet te stemmen op de partij die nog in de ban is van Trump. Democraten geloven dat de waarschuwingen over politiek extremisme veel kiezers over de streep kunnen trekken – misschien zelfs gematigde Republikein kunnen overtuigen van een linkse stem.

De afgelopen maanden heeft Biden moeten toezien hoe radicaal- en extreemrechtse kandidaten Republikeinse voorverkiezingen winnen, terwijl hij met zijn presidentschap juist hoopte een nieuwe Trumploze tijd in te luiden. Inmiddels weet hij: ook zonder Trump als president is Trumps tijdperk nog niet voorbij.

Sterker nog, dit jaar zijn overal in het land Trump-klonen opgestaan. Mensen die zonder twijfel in hun stem leugens verspreiden: beweren dat de verkiezingen van 2020 gestolen zijn. In Wisconsin, Pennsylvania en Michigan, staten die in 2020 belangrijk waren voor de overwinning van Joe Biden, zijn Republikeinen in de race die beweren dat er tijdens de verkiezingen van 2020 gefraudeerd is.

Bill Clinton

Biden heeft nog ruim twee maanden om het tij te keren. Hij hoopt rechts-conservatieve krachten in ieder geval buiten Washington te houden. Tijdens een gesprek in mei adviseerde oud-president Bill Clinton hem om in aanloop naar de verkiezingen de verschillen met de tegenpartij scherper aan te zetten. Bidens team werkte toen al aan een plan om de ‘ultra MAGA-agenda’ van Trump zwart te maken. Aanhangers zouden vrijheden van Amerikaanse burgers verkwanselen.

‘MAGA-troepen zijn vastbesloten om dit land terug te winnen’, zei Biden in Philadelphia, ‘ze willen terug naar een Amerika waar je geen recht hebt om te kiezen, geen recht op privacy, geen recht op anticonceptie, geen recht om te trouwen wie je liefhebt’.

Dat conservatieve krachten het recht op abortus hebben ingeperkt en leugens blijven verspreiden, maakt veel Amerikanen bezorgd over wat er nog komen gaat. Dit kan de Democraten een zetje geven.

Vorige maand werd Biden tot de orde geroepen door een groep historici die zich zorgen maken over de politieke spanningen in het land. In een besloten bijeenkomst van twee uur kreeg de Amerikaanse president te horen dat de democratie in zijn land ernstig wordt bedreigd. Er werden parallellen getrokken met de periode in aanloop naar de verkiezingen van 1940, toen president Franklin D. Roosevelt streed tegen binnenlandse sympathieën voor Europees fascisme. Zorgen die donderdag terug te horen in zijn toespraak.

‘Dit is niet wie wij zijn’, roept Biden, ‘dit is niet wie wij zijn!’ First Lady Jill Biden staat op uit het publiek en geeft haar man een dikke kus. Zijn vrouw heeft de president in ieder geval overtuigd. In november zal blijken of dat ook voor meer Amerikanen geldt.