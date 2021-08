Biden: geen spijt van terugtrekking uit Afghanistan

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AP

De president zei tijdens bijeenkomst met de pers onder meer dat de VS meer dan een biljoen euro hebben uitgegeven aan de oorlog in Afghanistan. Nu is het de beurt aan de leiders in Afghanistan, zei Biden, die eerder dit jaar na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan het bevel gaf de troepen terug te trekken uit het land. Navo-partners deden vervolgens hetzelfde. De Nederlandse aanwezigheid van het land kwam in juni ten einde.

Terwijl de westerse terugtrekking bijna is afgewikkeld, hebben de Taliban in een kleine week inmiddels acht van de 34 provinciehoofdsteden ingenomen. Volgens diplomaten hebben zij inmiddels tweederde van het land in handen. President Ashraf Ghani vreest dat een burgeroorlog onvermijdelijk is. De Verenigde Naties melden dat er afgelopen maand bij gevechten zeker duizend burgers om het leven zijn gekomen.

Biden had zijn hoop een maand geleden nog gevestigd op het Afghaanse leger, dat volgens hem met 300.000 man vier keer groter is dan het legioen van de islamitische Talibanstrijders. Maar zijn regering houdt er inmiddels rekening mee dat Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, spoedig kan vallen. Dat meldt The Washington Post op basis van gesprekken met hooggeplaatste ambtenaren.

Volgens een van die ambtenaren gaat het leger er nu van uit dat Kabul binnen negentig dagen in handen van de Taliban is. Andere bronnen hadden het zelfs over slechts dertig dagen. In juni was het leger nog uitgegaan van een periode van minstens zes maanden.

Amerikaanse luchtaanvallen

Nu het Amerikaanse militaire vertrek op 31 augustus wordt geformaliseerd, is de Amerikaanse steun aan de Afghanen aanzienlijk afgenomen en wordt deze voornamelijk van veraf uitgevoerd. Tenzij Biden het beleid wijzigt, zullen de beperkte Amerikaanse luchtaanvallen die nu tegen de Taliban worden gebruikt naar verwachting deze maand eindigen, als de militaire terugtrekking is voltooid. Daarna zijn de Afghaanse regeringstroepen op zichzelf aangewezen.

‘We zijn ons bewust van de verslechterende veiligheidsomstandigheden in delen van het land’, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. ‘We zullen doorgaan met het coördineren van luchtaanvallen met – en ter ondersteuning van – Afghaanse strijdkrachten wanneer en waar mogelijk. Maar zoals de president duidelijk maakte, moeten Afghaanse leiders nu samenkomen.’

Afghanen vrezen voor hun veiligheid, binnen én buiten Afghanistan

Terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan snel verslechtert, dringt Nederland er met vijf andere EU-landen op aan dat het mogelijk blijft uitgeprocedeerde Afghanen uit te zetten. Het stoppen van uitzettingen zou volgens de landen een ‘verkeerd signaal geven en waarschijnlijk nog meer Afghaanse burgers motiveren hun huis te verlaten’.

In Afghanistan zelf vrezen honderden Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt bij ontwikkelingsprojecten, voor hun veiligheid nu de Taliban oprukken. Zij willen, net als tolken die militairen hebben geholpen, politiek asiel aanvragen met hun gezinnen. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant bij telefonische rondgang van de Volkskrant onder Afghaanse hulpverleners, ontwikkelingswerkers en aannemers die jarenlang hebben samengewerkt met Nederland in de provincie Uruzgan.

