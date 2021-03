Biden gaat militaire bases gebruiken om jonge migranten op te vangen

Sinds Joe Biden president is, is het aantal kinderen dat alleen naar de Amerikaanse grens reist enorm toegenomen. Beeld AP

Beide maatregelen laten zien dat de regering-Biden het groeiende probleem van alleenreizende migrantenkinderen serieuzer neemt. Sinds Bidens aantreden is het aantal migranten dat de VS probeert binnen te komen, fors gestegen. Meer dan 16 duizend kinderen worden nu opgevangen, het overgrote deel is afkomstig uit landen in Midden-Amerika zoals El-Salvador en Guatemala.

Er is echter een schreeuwend tekort aan opvangplekken langs de grens. De aanwijzing van de twee militaire bases komt dagen na de ophef over foto’s van kinderen die door de grenspolitie worden vastgehouden. Te zien is hoe honderden van hen in een opvanglocatie in Texas dicht op elkaar zitten, ondanks de pandemie, en op matten op de grond slapen. De foto’s werden naar buiten gebracht door een Democratische parlementariër. De publicatie verhoogde de druk op de regering om te zorgen voor een betere opvang.

Het is nog onduidelijk hoeveel kinderen zullen worden ondergebracht op de twee bases bij San Antonio en El Paso. Op een van de bases wordt een nieuwe opvang gebouwd, op de andere zal een leegstaand gebouw worden gebruikt. Het is voor het eerst in jaren dat militaire installaties weer worden gebruikt om migrantenkinderen op te vangen. Onder de regering-Obama werden tot 2017 duizenden ondergebracht op vijf militaire bases.

The Defense Department (DOD) will temporarily house unaccompanied migrant children at two Texas military installations, the Pentagon announced Wednesday. https://t.co/e7ChFWkVcw — KWTX News 10 (@kwtx) 25 maart 2021

Einde maatregel Trump

Biden, die tijdens de verkiezingen een humaner immigratiebeleid beloofde, is in verlegenheid gebracht door de flinke toename van het aantal migranten dat asiel wil in de VS. Direct na zijn aantreden maakte hij een einde aan de omstreden praktijk onder de regering-Trump om alleenreizende kinderen bij de grens weg te sturen. Maar het schrappen van deze maatregel heeft ertoe geleid dat een recordaantal kinderen zich nu meldt bij de grens en moet worden opgevangen.

Oud-president Trump en de Republikeinen roepen al weken dat deze en andere maatregelen migranten heeft aangemoedigd naar de Amerikaanse grens te trekken. Zo trok Biden direct na zijn aantreden de stekker uit de bouw van de grensmuur, een belangrijk onderdeel van Trumps strengere immigratiebeleid. Ook wil Biden het makkelijker maken voor ruim tien miljoen illegalen in de VS om een legale verblijfsstatus te krijgen.

Texas Military Bases Could House Migrant Kids Amid Surge https://t.co/wa1NXJkxR5 pic.twitter.com/qGvYDlex3l — Forbes (@Forbes) 25 maart 2021

Harris ‘immigratietsaar’

Verwacht wordt dat de president donderdag, op zijn eerste persconferentie sinds hij in het Witte Huis zit, stevig aan de tand zal worden gevoeld over de situatie aan de grens. Op woensdag besloot hij vicepresident Harris een grote rol te geven bij de aanpak van het probleem. Als ‘immigratietsaar’ moet zij ervoor gaan zorgen dat de toestroom van migranten wordt gestopt. Oproepen van de president om de duizenden kilometers lange tocht vanuit Midden-Amerika niet te maken, hebben tot nu toe tot niets geleid.

Harris moet ook met Mexico en de landen in Midden-Amerika om de tafel gaan zitten. Onder Trump werden deze landen, in het bijzonder Mexico, flink onder druk gezet om de tocht naar de Amerikaanse grens te dwarsbomen. ‘Zij is de meest gekwalificeerde persoon om de trek van zoveel mensen naar onze zuidelijke grens tot staan te brengen’, aldus Biden woensdag.