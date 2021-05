Biden en Poetin ontmoeten elkaar volgende maand in Genève voor het eerst na vertrek Trump

Toenmalig vicepresident Joe Biden en president Vladimir Poetin schudden elkaar de hand tijdens een ontmoeting in Moskou in maart 2011. Beeld EPA

Het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten sinds Biden begin dit jaar het stokje overnam van zijn voorganger Trump. Volgens het Witte Huis hoopt Biden met de top de betrekkingen tussen de twee landen ‘voorspelbaarder en stabieler’ te maken.

De relaties tussen de twee landen zijn de afgelopen jaren sterk verslechterd, ook al hoopte Trump de banden met president Poetin juist aan te halen. Onder druk van het Congres kondigde de regering-Trump verscheidene malen sancties af tegen Rusland, zoals na de inname van de Krim door Rusland en de poging de Brits-Russische dubbelspion Sergej Skripal met een zenuwgas te vermoorden.

Het wordt de eerste Amerikaans-Russische topontmoeting na de top van Poetin en Trump in Helsinki drie jaar geleden. Trump kwam toen thuis zwaar onder vuur te liggen nadat hij op de afsluitende persconferentie de kant van Poetin koos en de informatie van zijn inlichtingendiensten over het gestook van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen naast zich neerlegde.

‘Moordenaar’

Nog maar kort geleden noemde Biden Poetin in een vraaggesprek een ‘moordenaar’. Uit woede daarover riep Moskou tijdelijk zijn ambassadeur uit Washington terug.

Ondanks de spanningen tussen de twee landen besloot Poetin in te gaan op het voorstel van Biden een topontmoeting te houden. Het Kremlin hoopt daarmee uit te vinden welk vlees het in de kuip heeft met Biden.

Recentelijk kondigde de regering-Biden nog sancties tegen Rusland af als straf voor een grootscheepse Russische cyberaanval. De VS reageerden daarmee ook het vastzetten van oppositieleider Aleksej Navaly na een mislukte poging van de Russische geheime diensten hem uit de weg te ruimen met het zenuwgas novitsjok.

De sfeer op de top zal ongetwijfeld ook te lijden hebben onder het internationale schandaal rond de arrestatie van de Belarussische politieke activist Roman Pratasevitsj, die uit een Ryanair-vliegtuig werd gehaald nadat Belarus het overvliegende toestel had gedwongen in Minsk te landen. Rusland schaarde zich later achter de actie van president Loekasjenko, die door veel landen als luchtpiraterij wordt gezien.