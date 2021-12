Biden en Poetin bellen bijna een uur lang over spanningen Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden donderdag tijdens het telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin vanuit zijn huis in Wilmington (Delaware). Beeld REUTERS

Het telefoongesprek, dat op verzoek van Poetin werd gehouden, was het tweede deze maand, en duurde volgens het Witte Huis 50 minuten. Vrijwel het hele gesprek ging over de gespannen situatie rond Oekraïne. Het Westen vreest dat Rusland dat land wil binnenvallen, en dreigt in dat geval met harde economische sancties tegen Moskou. Voorafgaand aan het gesprek zeiden beide leiders dat ze bereid zijn te luisteren naar de ander.

Biden maakte Poetin duidelijk dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten met kracht zullen reageren als Rusland Oekraïne binnenvalt, liet een woordvoerder van het Witte Huis na afloop van het gesprek weten. Biden zou Poetin hebben aangespoord de oplopende spanningen rond Oekraïne met spoed te de-escaleren.

Veiligheidsgaranties

Poetin zou volgens een zegsman van het Kremlin tegen Biden hebben gezegd dat de VS zich precies zoals Rusland zouden opstellen als ze geconfronteerd zouden worden met aanvalswapens nabij hun landsgrenzen. Ook zou hij hebben benadrukt dat Rusland harde veiligheidsgaranties wil van de VS, en dat eventuele Amerikaanse of Westerse sancties tot een volledige breuk in de onderlinge relaties zouden leiden. Poetin waarschuwde zijn ambtsgenoot dat Amerikaanse sancties ‘een kolossale vergissing’ zouden zijn. Na afloop zei de Russische leider ‘tevreden’ te zijn over het telefoongesprek.

De VS en andere westerse landen maken zich grote zorgen over de aanzienlijke hoeveelheid soldaten en militair materieel die Rusland afgelopen twee maanden heeft samengetrokken aan zijn landsgrens met Oekraïne. Het Westen vreest een Russische invasie, aangezien het al sinds jaar en dag gewapende Russisch-sprekende separatisten steunt in het oosten van Oekraïne en in 2014 het schiereiland de Krim annexeerde.

Rusland ontkent bij hoog en laag dat het Oekraïne wil binnenvallen en beschuldigt juist het Westen van agressie, door het bewapenen van Oekraïne, en het vermeend schermen met een Navo-lidmaatschap voor dat land. Moskou eist daarom harde garanties dat het westerse militaire bondgenootschap niet verder uitbreidt in zijn invloedssfeer en dat westerse landen geen geavanceerde aanvalswapens zullen leveren aan Kiev.

Economische sancties

Biden gaf Poetin eerder al te verstaan dat de VS keiharde economische sancties zullen treffen tegen Rusland als het Oekraïne binnenvalt. Ook zal de Navo zich dan militair versterken. Maar Biden liet steeds de optie open dat de spanningen (door Poetin vergeleken met de Cubacrisis van 1962, toen de VS en de Sovjet-Unie op de rand van een atoomoorlog balanceerden), kunnen afnemen door een-op-eengesprekken tussen de leiders. Vooralsnog zijn er volgens ingewijden geen aanwijzingen dat een van beide partijen concessies wil doen.

Biden en Poetin bespraken donderdag ook een aantal andere onderwerpen, zoals de traag verlopende onderhandelingen met Iran over het inperken van het atoomprogramma. De gesprekken tussen beide leiders lopen vooruit op twee internationale bijeenkomsten over vrede en veiligheid, een bilaterale van Rusland en de Navo op 10 januari, en een bredere conferentie, met ook diverse Europese landen, op 13 januari.