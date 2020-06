Biden en partijgenoten steunen oproep politiekorpsen te ontmantelen niet

Zeker nu de kiezer Trump volgens peilingen steeds meer in de steek begint te laten, wil Biden gematigde en onafhankelijke kiezers niet afschrikken. Beeld AFP

‘Ik steun het beperken van de financiering van de politie niet’, aldus Biden in een tv-interview nadat Trump en de Republikeinen de hele dag hadden uitgehaald naar de Democraten. Hij zei wel dat hij voorstander is van het stellen van voorwaarden aan de federale hulp aan de politie om ervoor te zorgen dat de korpsen zich gaan gedragen.

Diverse steden, zoals Los Angeles en New York, willen snijden in de begroting van de politie. Het geld zou beter besteed zijn aan een minder gewelddadige aanpak van de problemen in de stad, zoals door middel van sociale- en veiligheidsprojecten in zwarte buurten. Zo wil Los Angeles 150 miljoen dollar weghalen bij de politie en gebruiken voor onder andere banenprojecten voor jongeren.

De gemeenteraad van Minneapolis, de stad waar George Floyd twee weken terug om het leven kwam in handen van agenten, kondigde zondag zelfs aan het politiekorps binnen een jaar te willen ontmantelen. Onder meer sociaal werkers zouden hier een grotere rol moeten krijgen, onder andere bij de aanpak van huiselijk geweld. Het is nog onduidelijk wat er in de plaats van de politie moet komen om de veiligheid in de stad te waarborgen.

Het was voor het eerst dat Biden reageerde op de luide ‘defund the police’-oproep die elke dag klinkt onder de duizenden betogers in diverse steden. De oproep wordt ook gesteund door de Black Lives Matter-beweging, de organisatie die een belangrijke rol speelt bij de massale demonstraties. In het parlement is de progressieve Democraat Alexandria Ocasio-Cortez een van de prominente voorstanders van de defund-campagne.

The Mid-Hudson Valley DSA organized a demonstration in favor of defunding police and opening a conversation about reinvesting funds into the community https://t.co/DFpo2rV136 — Poughkeepsie Journal (@PokJournal) 9 juni 2020

Gematigde kiezers

Behalve Biden wezen ook vooraanstaande zwarte parlementariërs de oproepen af. Senator Corey Booker, een voormalige presidentskandidaat, zei begrip te hebben voor het sentiment onder de demonstranten om de korpsen hard aan te pakken. ‘Maar het is geen slogan die ik wil gebruiken’, aldus Booker.

Samen met diverse zwarte collega’s diende Booker maandag een wetsvoorstel in om de politie te hervormen en de cultuur onder de agenten te veranderen. Ook de zwarte, invloedrijke burgerrechtenorganisatie NAACP nam afstand van de oproep van de betogers.

Het is de Democraten er alles aan gelegen om te voorkomen dat ze worden gezien als radicale politici die af willen van de politie. Biden is zich ervan bewust dat initiatieven zoals in Minneapolis slecht zullen vallen bij gematigde en onafhankelijke kiezers, in het bijzonder het witte electoraat in de buitenwijken van de steden. Juist nu zien Biden en de Democraten tot hun grote genoegen dat de kiezer Trump steeds meer in de steek begint te laten.

Uit een peiling maandag van CNN bleek dat Biden een voorsprong op de president had opgebouwd van 14 procent. Vorige week bleek al uit diverse peilingen in belangrijke staten, die cruciaal zijn voor een overwinning, dat Trump een grote achterstand had op Biden. Slechts 37 procent van de kiezers zou tevreden zijn over hoe de president zijn werk doet. Het is cruciaal voor Trump, wil hij kans maken op een herverkiezing, dat de Republikeinse en conservatieve kiezers als één blok achter hem blijven staan.

‘Ik wil orde en gezag’

De voorzitter van de club van zwarte Congresleden, Karen Bass, waarschuwde dat Trump en de Republikeinen de oproep van de betogers zullen gebruiken als stok om de Democraten te slaan. ‘Ik denk dat het gebruikt kan worden om de aandacht af te leiden’, aldus Bass. De president, die zich de afgelopen weken al neerzette als de man van ‘orde en gezag’, trok maandag urenlang van leer tegen de Democraten. Hij wees op de lage criminaliteitscijfers in diverse steden.

‘En nu willen de radicaal-linkse Democraten de financiering van de politie stoppen en onze politie in de steek laten’, aldus Trump in een tweet. ‘Sorry, ik wil orde en gezag.’ De president klopte zich ook op de borst dat zijn oproep aan de staten om de Nationale Garde meer in te zetten, ervoor had gezorgd dat er een einde kwam aan de plunderingen in diverse steden.

Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met politiebazen haalde hij opnieuw uit. Hij betoogde dat anarchie zal uitbreken in het land als het initiatief in Minneapolis wordt overgenomen door andere steden. ‘De financiering van de politie zal niet worden gestopt’, aldus Trump, die duidelijk de gematigde kiezers in het land gerust probeerde te stellen. ‘Er zal geen ontmanteling van de politie plaatsvinden. De politie heeft ons in vrede laten leven.’

De oproepen van de betogers kunnen er ook voor zorgen dat de Republikeinse kiezers massaal achter Trump blijven staan in de komende maanden. Uit een peiling blijkt dat 96 procent van de Republikeinen hem steunt, een ongewoon hoog percentage voor een Republikeinse president.