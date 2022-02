Biden dreigt dat gaspijpleiding Nord Stream 2 wordt gestopt bij Russische invasie

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden. Beeld EPA

Biden zei na afloop van zijn gesprek met Scholz in harde, klare taal dat het Westen bij een inval direct een streep zal halen door de gasleiding, die de Russische export van gas naar West-Europa flink moet vergroten. Rusland heeft miljarden gestoken in de 1.200 kilometer lange Nord Stream 2, die via de Oostzee naar Duitsland loopt.

‘Er zal niet langer meer een Nord Stream 2 zijn’, verzekerde Biden resoluut in het Witte Huis, terwijl de Duitse bondskanselier naast hem stond en meeluisterde. ‘We zullen er een einde aan maken. Ik beloof je dat we in staat zullen zijn om dat te doen.’

Stopzetting van het miljardenproject zou een van de zwaarste strafmaatregelen van het Westen zijn tegen Rusland als de Russische tanks Oekraïne binnenrollen. De VS en Europa dreigen Rusland met verregaande financiële- en economische sancties. Scholz was in de VS om onder andere hierover te overleggen.

Weigerde

De bondskanselier wilde echter niet in soortgelijke duidelijke taal bevestigen dat Nord Stream 2 zal worden stopgezet. Scholz zei dat Europa en de VS hadden afgesproken om ‘verregaande maatregelen’ tegen Moskou te nemen. Maar ook na aandringen van journalisten weigerde hij expliciet te zeggen dat Duitsland een streep zal halen door Nord Stream 2.

‘Wij zullen alle nodige stappen zetten’, verzekerde de bondskanselier. ‘U kunt er zeker van zijn dat er geen maatregelen zullen zijn waarbij wij een andere benadering zullen hebben. We zullen gezamenlijk optreden.’

De aanleg van de gaspijpleiding zorgt al jaren voor spanningen tussen de VS en Duitsland. Washington vindt dat Duitsland en de rest van Europa zich afhankelijk zullen maken van Rusland als Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Het project is al afgerond, maar ligt momenteel stil omdat de Duitse toezichthouder nog geen vergunning heeft afgegeven door een juridisch geschil.

Verdeeldheid

Ook Brussel moet zijn goedkeuring geven om de certificering af te ronden. Het Kremlin drong er vorige maand nog bij Duitsland op aan om de gaspijpleiding zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Het straffen van Rusland met stopzetting van Nord Stream 2 bij een invasie, zorgt voor verdeeldheid in de Duitse coalitie-regering. De Groenen, die altijd kritisch zijn geweest zijn over het project, voelen hier wel voor, maar de SPD van Scholz niet. ‘In het geval van verdere escalatie kan deze gasleiding niet in gebruik worden genomen’, dreigde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, die behoort tot de Groenen, in december. Ze reageerde toen op de samentrekking van zo’n 125 duizend Russische militairen langs de grens met Oekraïne.

Baerbock benadrukt voortdurend dat Rusland zwaar gestraft moet worden als Poetin overgaat tot een invasie. ‘Elke verdere agressieve daad zal een hoge prijs hebben voor Rusland, economisch, strategisch en politiek’, dreigde ze in januari tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev.