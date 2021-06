Biden draait omstreden vergunningen van Trump voor boringen in Alaska terug

Een oliepijpleiding in Alaska. Beeld Getty

In zijn laatste weken in het Witte Huis liet Trump de omstreden vergunningen voor het boren in het Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska nog snel veilen, omdat hij wist dat Biden tegen de boringen was.

Het gaat om een groot deel van de kuststrook van het ongerepte reservaat, een kwetsbare toendra die belangrijk is als weidegebied voor migrerende kariboes. Ook brengt een groot deel van de ijsberen van Alaska er hun jongen ter wereld. Volgens critici zal het zoeken naar en winnen van olie en gas leiden tot verstoring en vervuiling.

Met het uitgeven van de vergunningen wilde Trump een einde maken aan een al decennialange strijd tussen de Republikeinen en de Democraten over de olie- en gaswinning in het gebied. De veiling van de vergunningen leverde echter veel minder op dan de regering-Trump had gehoopt. Het bleef bij enkele biedingen van een overheidsdienst van Alaska en twee kleine oliebedrijven. Grote oliemaatschappijen lieten verstek gaan, omdat zij twijfelden aan de houdbaarheid van de vergunningen.

Juridisch gevecht

De regering-Biden wil de vergunningen volgens het persbureau Bloomberg terugdraaien met het argument dat de regering-Trump in de haast om alles erdoor te krijgen procedurele fouten heeft gemaakt. Maar het ziet ernaar uit dat het intrekken van de vergunningen op een ingewikkeld juridisch gevecht zal uitlopen.

Voor milieuactivisten en inheemse gemeenschappen die in het gebied wonen gaat het opschorten van de vergunningen voor het Arctic National Wildlife Refuge niet ver genoeg. Zij willen dat de vergunningen meteen ongeldig worden verklaard. Milieugroeperingen zijn ook teleurgesteld dat de regering-Biden niet van plan lijkt te morrelen aan andere vergunningen die Trump op de valreep uitdeelde.

Daarbij gaat het om contracten voor extra boringen in het National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A) op het westelijke deel van de zogenaamde Noordhelling van Alaska. Trumps voorganger Barack Obama had de helft van dat gebied gereserveerd voor de inheemse bevolking of als natuurgebied bestemd.

Trump stelde het gebied voor 80 procent open voor de olie- en gasproductie. Het ministerie van Justitie liet afgelopen week echter blijken dat de regering-Biden deze vergunningen niet wil terugdraaien.