Biden draait door Trump goedgekeurde olieboringen in Alaska terug

Een vliegtuigje vliegt over een kudde kariboes in het Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska, een natuurgebied waar Donald Trump olieboringen wilde toestaan. Beeld AP

Bidens beslissing verbiedt nieuwe olie- en gasprojecten in een groot deel van het National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A), een toendragebied in het noordwesten van Alaska dat is gereserveerd voor de exploratie en winning van olie en gas, maar ook ten dele wordt beschermd vanwege de kwetsbare arctische natuur.

Voormalig president Donald Trump wilde die bescherming feitelijk afbreken door nieuwe olie- en gasprojecten toe te staan in meer dan 80 procent van het NPR-A, dat met 9,3 miljoen hectare zo’n 2,2 keer zo groot is als Nederland. Trumps voorganger Barack Obama had de beschermingsmaatregelen in 2013 juist uitgebreid, en meer dan de helft van het gebied gereserveerd voor de inheemse bevolking en de natuur.

Wetlands

Het meest controversiële deel van Trumps NPR-A-plan was het toestaan van olie- en gasactiviteiten in Teshekpuk Lake, het grootste meer op de ‘Noordhelling’ (het deel van Alaska ten noorden van de Brooks Range) en een belangrijk leefgebied voor kariboes, trekvogels en andere bedreigde diersoorten. Het meer genoot sinds de jaren tachtig strikte bescherming, die onder Obama nog werd uitgebreid tot de omliggende wetlands.

Trump nam wel meer omstreden besluiten om de olie- en gasindustrie terwille te zijn en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse energie. Zo stond hij offshore exploratie en winning toe in de arctische wateren bij Alaska en liet hij in zijn laatste weken als president zelfs nog vergunningen veilen voor olieboringen in het Arctic National Wildlife Refuge, een belangrijk natuurreservaat in het noordoosten van de staat. Niettemin viel de olie- en gasproductie in Alaska in 2020 (Trumps laatste jaar) terug tot het laagste niveau in ruim 40 jaar.

Het terugdraaien van Trumps plannen voor het National Petroleum Reserve in Alaska werd maandag bekend gemaakt door het Bureau for Land Management, dat ressorteert onder het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Dit besluit weerspiegelt het voornemen van de regering-Biden-Harris om bestaande olie- en gasprojecten te evalueren en te zorgen dat de vruchten van Amerika’s land en water rechtvaardiger worden verdeeld over huidige en toekomstige generaties’, aldus het Bureau in een verklaring.

Natuurbeschermers en inheemse groepen wachtten al maanden op het besluit. Biden draaide de veiling van de vergunningen voor het Arctic National Wildlife Refuge direct na zijn aantreden vorig jaar al terug, maar leek aanvankelijk niet van plan dit ook met de NPR-A-plannen te doen. Bestaande olie- en gasprojecten in het NPR-A blijven bij het besluit van maandag overigens buiten schot; daarvoor blijven alle vergunningen van kracht.

De staat Alaska produceert volgens het Amerikaanse ministerie van Energie op dit moment 448.000 vaten olie per dag. Op het hoogtepunt, in 1988, was dat nog meer dan 2 miljoen vaten per dag.