Biden draait deel van door Trump opgelegde visabeperkingen terug

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld EPA

De beperkingen troffen houders van de zogeheten green card, een verblijfsvergunning waaraan ook het recht om te werken is verbonden. Het decreet van Trump maakte het verkrijgen van zo'n verblijfsvergunning onmogelijk voor specifieke groepen. Onder die groepen vielen familieleden van mensen die al een verblijfsvergunning hebben en via green card-houders naar de VS wilden komen, en ouders, broers en zussen van Amerikaanse staatsburgers. Mensen van buiten de Verenigde Staten die graag willen verhuizen, kunnen normaal gesproken via familieleden met een green card of het staatsburgerschap nu weer een verblijfsvergunning aanvragen.

Ook komt door het opheffen van Trumps decreet de jaarlijkse green card-loterij weer op gang. Duizenden mensen die via dit systeem een werkvergunning hadden moeten krijgen, wachten hier al tijden op.

Trump ondertekende in juni vorig jaar ook een decreet dat de bewegingsvrijheid van expats met visa inperkt. Dat decreet is door Biden nog niet ingetrokken.

Nadat hij de beperkingen op green cards had opgeheven, zei Biden dat Trumps beleid schadelijk is geweest voor het Amerikaanse bedrijfsleven en gezinshereniging in de weg stond. Het is nu aan de Amerikaanse immigratiedienst USCIS om maanden aan dossiers weg te werken, die zich door het decreet van Trump hebben kunnen opstapelen. Dat kan mogelijk jaren in beslag nemen, zeggen deskundigen tegen Amerikaanse media.

Biden, een Democraat, heeft in aanloop naar de verkiezingen beloofd om veel van het beleid van zijn Republikeinse voorganger terug te draaien, waaronder diens zeer strenge immigratiebeleid. Belangenorganisaties voor immigranten hebben de laatste weken de nodige druk op Biden uitgeoefend om een einde te maken aan de beperkingen rondom green cards, die op 31 maart zouden verlopen.

In oktober bepaalde een federale rechter in Californië al dat Trumps decreet onwettig was, nadat een groot aantal bedrijven had besloten de maatregelen juridisch aan te vechten.

In totaal verstrekt de Amerikaanse overheid gemiddeld een miljoen green cards per jaar.