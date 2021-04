Biden draait beleid Trump terug, en geeft weer voor honderden miljoenen hulp aan Palestijnen

Palestijnse jongens lopen op straat in het vluchtelingenkamp al-Shatea in de Gazastrook. Beeld EPA

Het gaat om een pakket van 235 miljoen dollar (bijna 198 miljoen euro) voor financiële en humanitaire hulp. Het grootste deel (150 miljoen) gaat naar de VN-organisatie UNRWA die opkomt voor meer dan 5 miljoen vluchtelingen die zowel binnen als buiten de Palestijnse gebieden wonen. Daarnaast is er 75 miljoen voor economische bijstand op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en 10 miljoen voor wederopbouw via het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp USAID. Bovendien belooft Biden dat de VS weer zullen aandringen op een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Op deze manier hoopt de regering-Biden de Amerikaanse relatie met de Palestijnen weer te herstellen. Hier was geen spaan meer van over, omdat voormalig president Trump volgens de Palestijnen volledig op de hand was van Israël.

Amerikaanse ambassade

Zo legde Trump in zijn ‘vredesplan’ de eindstatus van alle gevoelige kwesties van het conflict bij voorbaat al vast: hoe de grenzen moeten lopen, wat er met de Palestijnse vluchtelingen moet gebeuren en wat de status van Jeruzalem wordt – allemaal in het voordeel van Israël. Hij haalde de Amerikaanse ambassade alvast naar Jeruzalem, sloot het kantoor van de PLO in Washington en schrapte alle financiële hulp. ‘We betalen de Palestijnen honderden miljoenen per jaar, maar krijgen er geen dankbaarheid of respect voor terug’, twitterde Trump indertijd als toelichting op zijn besluit.

Bij zijn aantreden in januari had Biden al gezegd met deze lijn te willen breken, en nu wordt de hulp hervat omdat het ‘belangrijke Amerikaanse waarden en belangen dient’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. (Al moet opgemerkt worden dat het aanzienlijk minder is dan de 355 miljoen dollar die in 2016 nog door de VS werd bijgedragen aan de UNRWA).

Een Palestijnse vrouw verlaat een gezondheidscentrum van de UNRWA in het al-Fari’ah vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Beeld REUTERS

De regering-Biden werkt ook aan de heropening van de diplomatieke missie van de Palestijnen in Washington, en zet in op onderhandelingen die moeten leiden tot de tweestatenoplossing. Daarbij kijkt het Witte Huis overigens nog even de kat uit de boom. Het is nog onduidelijk welke regering Israël zal gaan leiden nu de verkiezingen geen duidelijke meerderheid hebben opgeleverd voor premier Netanyahu. Het is ook nog afwachten wat de Palestijnse verkiezingen later dit jaar gaan brengen.

‘Antisemitisch’ besluit van Biden

Terwijl de Palestijnen het besluit om weer geld aan de UNRWA te doneren verwelkomen, werd het door Israël scherp bekritiseerd. ‘Wij geloven dat dit VN-orgaan voor zogenaamde vluchtelingen helemaal niet zou moeten bestaan’, zei Gilad Erdan, de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Volgens hem zijn de activiteiten van de UNRWA ‘anti-Israëlisch en antisemitisch’.

De VN-organisatie werd een jaar na de stichting van de staat Israël opgericht om hulp te bieden aan de 700 duizend Palestijnen die waren verdreven of op de vlucht sloegen. Indertijd werd besloten dat ook de nakomelingen van deze mensen recht hebben op hulp, en dat zijn er momenteel meer dan 5 miljoen. Zij wonen verspreid over Libanon, Jordanië, Syrië, de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever (inclusief oostelijk Jeruzalem) en de Gazastrook. In deze kustenclave helpt de UNRWA een miljoen mensen, de helft van de bevolking, aan voedsel en water. Daarnaast biedt de organisatie onderwijs en medische hulp.

Er is veel kritiek op de UNRWA – en niet alleen van Israël. In 2019 stapte de chef van het VN-agentschap op nadat er een rapport was uitgelekt over misstanden. Ook landen als Zwitserland en Nederland zetten hun donaties tijdelijk stop.