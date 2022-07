Biden botst opnieuw met ‘opstandige’ senator Manchin over dwarsbomen klimaatplannen

Joe Manchin. Beeld AP

Na maanden intensieve onderhandelingen achter gesloten deuren besloot hij toch niet akkoord te gaan met nieuwe klimaatmaatregelen. Bij veel woeste Democraten is geen terughoudendheid meer om hun kritiek op Manchin publiekelijk te ventileren. ‘Hij saboteert wat de Amerikanen willen, wat een meerderheid van de Democraten wil’, fulmineerde een zichtbaar woeste Bernie Sanders, de progressieve senator uit Vermont, zondag op ABC News. ‘Opzettelijk torpedeert hij de agenda van de president.’

De wereld staat letterlijk in brand, reageerde Tina Smith, senator uit Minnesota, ‘terwijl hij zich aansluit bij elke Republikein om effectieve maatregelen te stoppen’.

Omdat de Democraten de helft van de zetels in de Senaat bezitten, hebben ze unanieme steun van alle partijleden nodig om wetten door te voeren waarvoor ze geen steun van Republikeinen kunnen verwachten. Joe Manchin blijkt, steeds opnieuw, voor Joe Biden het grootste obstakel om zijn ambities te verwezenlijken.

Manchin staat te boek als — voor Democratische begrippen — zeer conservatief. Als senator van steenkolenstaat West Virginia heeft hij weinig op met groene maatregelen bedoeld om klimaatverandering het hoofd te bieden, zoals speciale klimaatbelastingen voor bedrijven.

Eind vorig jaar gaf Joe Manchin al de doodsteek aan Joe Bidens Build Back Better-plan, een uiterst ambitieus pakket maatregelen dat de Verenigde Staten een socialer en groener gezicht zou geven. Het plan ging niet door.

Afgeslankt klimaatvoorstel

Toch bleven de Democraten met Manchin in gesprek gaan, in de hoop om een sterk afgeslankt klimaatvoorstel met zijn goedkeuring alsnog door de Senaat te krijgen. Achter gesloten deuren leek er eind vorige week toch een akkoord te komen, maar donderdagavond laat zei Manchin alsnog geen extra klimaatbelastingen voor bedrijven te willen steunen en ook geen 500 miljard dollar die klimaatverandering moet tegengaan.

Zijn uitleg: de hoge inflatie, nu op 9,1 procent, is belangrijker. ‘Inflatie leidt tot veel doden’, zei Manchin vrijdag tegen een radiostation in West Virginia. ‘Mensen kunnen geen benzine kopen, ze hebben moeite om boodschappen te kopen.’

‘Dit is een man die veel verdient aan fossiele brandstoffen, een man die campagnebijdragen heeft ontvangen van 25 Republikeinse miljardairs’, reageerde Bernie Sanders zondag op ABC News. ‘Naar mijn bescheiden mening vertegenwoordigt Manchin de allerrijkste mensen in dit land, geen werkende families in West Virginia of Amerika.’

Manchin heeft al jarenlang miljoenen verdiend aan de kolenindustrie in zijn staat. Vorig jaar alleen zou het hem meer dan een half miljoen dollar hebben opgeleverd, drie keer zijn jaarsalaris als senator.

Als de Senaat niet in actie komt om de klimaatcrisis aan te pakken bezwoer Biden zijn bevoegdheden als president aan te wenden, liet hij vrijdag weten vanuit Saoedi-Arabië. Hoe precies lichtte hij niet verder toe.

Nederlaag ‘groenste president’

Dat het Biden nu wéér niet is gelukt om Manchin te overtuigen is een enorme nederlaag voor de president die beloofde ‘de groenste ooit’ te worden. Biden zit gevangen tussen twee werelden. Zijn progressieve achterban verwijt hem gebroken klimaatbeloften, onder meer vanwege het uitgeven van nieuwe boorvergunningen. Fossiel en groen gaan nou eenmaal niet samen. De andere zijde draagt hem juist de torenhoge benzineprijs na, dat hij dáár niet genoeg tegen onderneemt. Beide kampen zien falend leiderschap.

Hoewel Manchin nog niet definitief de rug heeft toegekeerd naar de plannen van de Democraten en het nog even wil aanzien, gaat het klimaatteam van het Witte Huis, dat na een jaar van onderhandelingen geen akkoord verwacht, een reeks nog kleinere klimaatvoorstellen samenstellen die de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Ook al zijn die niet voldoende om Bidens belofte de uitstoot van broeikasgassen in het land tegen het einde van dit decennium met ongeveer de helft te verminderen.

Iets waar vooral jonge Amerikaanse kiezers zich zorgen over maken: zij raken steeds meer teleurgesteld in de president. Volgens een opiniepeiling van New York Times/Siena College wil 94 procent van de kiezers onder de 30 jaar dat Biden zich niet opnieuw verkiesbaar stelt tijdens de verkiezingen in 2024. Niet omdat hij dan oud is, 81 jaar, maar omdat ze vinden dat hij slecht presteert.