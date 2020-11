Biden: beschamend dat Trump verlies weigert te erkennen

De net tot president verkozen Joe Biden sprak dinsdagavond in Wilmington, Delaware. Beeld AP

Biden kwam dinsdagavond tijdens een toespraak in zijn woonplaats Willmington zelfverzekerd en ontspannen over. De Democraat werd zaterdag uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, maar sindsdien vecht Donald Trump die overwinning aan. Volgens de huidige president is er tijdens de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd, ook ontbreekt daarvoor bewijs. Trump heeft inmiddels een dozijn rechtszaken in vijf staten aangespannen. Het ministerie van Justitie heeft aanklagers toestemming gegeven de vermeende fraude te onderzoeken.

Maar toekomstig president Biden maakt zich allerminst zorgen. Hij moest grinniken toen journalisten hem dinsdagavond vertelden dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, eerder op de dag eveneens grijnzend had gezegd dat er een tweede kabinet-Trump zal komen als alle legale stemmen eenmaal zijn geteld.

Rustige machtsoverdracht

Volgens Biden is zijn transitieteam rustig maar zeker aan het werk om een nieuwe regering op 20 januari van start te laten gaan. ‘Niets zal dat proces stoppen’, aldus Biden. Dat Trump en ook andere Republikeinen nog niet willen meewerken aan de overgang naar een nieuwe regering is volgens de Democraat niet echt een probleem. ‘Het feit dat ze niet willen toegeven dat wij hebben gewonnen, heeft niet veel consequenties voor onze planning.’

Biden denkt dat Republikeinen nog een beetje tijd nodig hebben om de nieuwe situatie te accepteren. ‘Ik denk dat de hele Republikeinse partij – een paar uitzonderingen daargelaten – in een positie terecht is gekomen dat ze licht geïntimideerd is geraakt door de zittende president’, zei Biden. De meeste hooggeplaatste Republikeinen hebben Biden nog niet gefeliciteerd met zijn overwinning en scharen zich achter Trump. Zij zeggen dat het Trumps recht is om rechtszaken te voeren als er aanwijzingen zijn voor fraude.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, deelt die mening en vindt Trumps weigering om zijn verlies toe te geven allerminst reden voor paniek. Dinsdagavond zei hij te verwachten dat er hoe dan ook een soepele transitie zal plaatsvinden, ‘ongeacht wie er in de volgende regering zit’.

‘Ik denk dat we moeten stoppen met al dat zenuwachtige handenwringen en niet moeten doen alsof deze situatie zo ongewoon is. Wij gaan hier doorheen komen en op 20 januari 2021 zweren we gewoon de winnende kandidaat in, zoals we dat elke vier jaar doen sinds 1793’, aldus McConnell.



Biden noemt Trump ‘beschamend’:

Kijk hier hoe Pompeo een tweede termijn voor Trump voorspelt: